Úrad vlády predložil Kódex správania vo vysokých výkonných funkciách

Bratislava 1. marca (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Kódex správania sa osôb vo vysokých výkonných funkciách. Obsahuje zásady, respektíve štandardy správania sa, ktorými by sa mala osoba vo vysokej výkonnej funkcii riadiť, uvádza sa v návrhu.



"Cieľom kódexu je rozšírenie zásad integrity vo verejnej správe určených pre osoby vo vysokých výkonných funkciách (členovia vlády, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnych tajomníkov, generálnych tajomníkov služobných úradov a politických poradcov) v súvislosti s vykonávaním ich funkcie, za súčasného rešpektovania najlepších štandardov integrity, čestnosti, transparentnosti, zodpovednosti a zmyslu pre sociálnu spravodlivosť," uviedol ÚV.



Osoby vo výkonných funkciách majú poskytnúť návod správania sa s cieľom vyhýbania sa konfliktu záujmov. Verejný záujem má byť vždy nadradený osobným alebo iným záujmom. Má byť posilnená transparentnosť a zodpovednosť pri rozhodovaní, má sa predchádzať korupcii a zabezpečiť, aby osoba vo vysokej funkcii slúžila ako pozitívny vzor pre širokú verejnosť.



Tieto osoby majú podľa materiálu konať v súlade so zásadami presadzovania verejného záujmu, zmyslu pre službu, čestnosti a poctivosti, objektívnosti, vyššej miery starostlivosti, zodpovednosti za svoje konanie a rozhodovanie, transparentnosti, slušnosti, inklúzie a líderstva.