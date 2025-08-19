< sekcia Slovensko
Úrad vlády reaguje na podnet k mimovládnym organizáciám od ombudsmana
Novela zákona o neziskových organizáciách napríklad zavádza povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. augusta (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa podľa Úradu vlády (ÚV) SR svojím podaním na Ústavný súd (ÚS) SR v prípade novely zákona o neziskových organizáciách postavil na stranu politickej opozície. Úrad tvrdí, že VOP si nekriticky osvojil „zavádzajúcu“ kritiku opozície, ktorá bola niekoľkokrát vyvrátená, a nevšimol si ani odporúčania zo strany medzinárodných autorít. Podanie úrad vníma ako zbytočné a politické. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV SR.
„Úrad vlády SR ako jeden z tvorcov zákona o stransparentnení mimovládneho sektora na Slovensku rešpektuje právo verejného ochrancu práv sa aj formou ústavných podaní zapájať do tvorby verejných politík. Je však nepochopiteľné, že pri svojom podaní si nekriticky osvojil zavádzajúcu argumentáciu politickej opozície, ktorá bola v priebehu verejnej diskusie niekoľkokrát vyvrátená. Rovnako ako politická opozícia si nevšimol oficiálne odporúčania na stransparentnenie tretieho sektora zo strany medzinárodných autorít ako OECD, Greco či FATF, na ktoré reagovala prijatá legislatíva,“ uviedol úrad.
Pripomenul, že na Ústavnom súde SR už prebieha konanie o súlade prijatej legislatívy s Ústavou SR a Ústavný súd SR nevyhovel žiadosti o pozastavenie účinnosti. Úrad preto vníma podanie VOP, ktoré neprináša žiadne nové argumenty, ako zbytočné a politické. „Je zarážajúce, že vo svojom vyjadrení VOP nevníma potrebu stransparentnenia nakladania so stovkami miliónov eur z verejných a európskych zdrojov a nekriticky preberá argumentáciu mimovládnych organizácií, ktoré dnes prešetrujú orgány činné v trestnom konaní,“ poznamenal ÚV.
Zároveň potvrdil, že je aj v tomto konaní pripravený spolu s ostatnými rezortmi vecne vyvrátiť všetky zavádzajúce tvrdenia, tak ako sa to deje aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám.
Dobrovodský takéto tvrdenia odmieta. Svoj návrh odôvodňuje vlastnými poznatkami či vlastnou právnou analýzou zamestnancov Kancelárie VOP. Podotýka, že návrh obsahuje výlučne odbornú a ústavnoprávnu argumentáciu.
„Dištancujem sa od snahy politických aktérov o zatiahnutie do vnútropolitického zápasu,“ zdôrazňuje v aktuálnej reakcii. Pripomína, že jeho poslaním je ochrana základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pred štátnou mocou, pričom toto poslanie bolo a je sledované aj pri podaní návrhu na ÚS SR. Odkazuje preto, že pri výkone jeho ústavných právomocí sa nebude riadiť politickými stanoviskami Úradu vlády SR, vládnej koalície, ani parlamentnej opozície.
„Preto budem v ďalšom konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky reagovať len na vecné a odôvodnené odborné výhrady k obsahu môjho návrhu,“ doplnil Dobrovodský.
Verejný ochranca práv sa obrátil na Ústavný súd SR v prípade novely zákona o neziskových organizáciách. Niektoré časti zákona podľa neho porušujú princíp slobody a sťažujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy umožňujúce „špicľovanie“ mimovládnych organizácií. Verí, že ústavný súd vyhovie jeho návrhu, čím ostane zachovaná vysoká úroveň združovacieho práva.
Novela zákona o neziskových organizáciách platí od júna. Pre organizácie napríklad zavádza povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.
