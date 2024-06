Úrad vlády: Rušenie Rady pre štátnu službu je súčasť konsolidácie

Bratislava 13. júna (TASR) - Rušenie Rady pre štátnu službu je jedno z opatrení, ktoré má za cieľ prispieť ku konsolidácii verejných financií. Uviedol to Úrad vlády (ÚV) SR v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o organizácii a činnosti vlády, ktorým sa má rada zrušiť. Zdôraznil, že zrušením rady neprichádza k odstráneniu kontrolného mechanizmu v rámci štátnej správy, ale k jeho racionalizácii.



"Odhadovaná úspora realizácie tohto opatrenia predstavuje sumu zhruba 655.000 eur ročne," priblížil úrad. Ozrejmil, že plat členov rady je vo výške platu poslanca Národnej rady (NR) SR, pričom má nárok aj na paušálne náhrady mesačne vo výške 121 % z platovej tarify deviatej platovej triedy (1967 eur).



Pripomenul, že hlavnou úlohou rady bol dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby, ktoré charakterizuje aj zákon. Deklaroval, že zrušením rady nedôjde k odstráneniu kontrolného systému vo vzťahu k uplatňovaniu práv a plneniu povinností odvodených z princípov štátnej služby. Tvrdí, že kontrola bude naďalej zabezpečená vo viacerých rovinách.



Čo sa týka medzinárodnoprávneho kontextu a záväzkov SR voči Európskej únii, žiaden právny dokument nám podľa ÚV neukladá priamu povinnosť zriadenia či existencie takéhoto subjektu.



ÚV tiež pripomenul, že za predchádzajúcej vlády sa prijali legislatívne zmeny umožňujúce odvolávanie niektorých vedúcich štátnych zamestnancov bez udania dôvodu, čo bol zásah do systému štátnej služby. "Takáto úprava prirodzene znamenala zníženie úrovne stability štátnej služby a na druhej strane vyššiu mieru jej politizácie," doplnil úrad.



Obdobne v pléne parlamentu reagovali na opozičnú kritiku koaliční poslanci. Viliam Záhorčák (Smer-SD) zdôraznil, že pri konsolidácii treba hľadať možnosti, ktoré sa nájsť dajú. Ohrozenia eurofondov sa neobáva. Tvrdí, že o tom diskutovali a že záväzok na existenciu rady Slovensko nemá. Problém nevidí ani v spôsobe predloženia návrhu prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu. Hovorí o legitímnom legislatívnom spôsobe.



Richard Glück (Smer-SD) odmietol tvrdenia opozície o "politických čistkách" v štátnej správe či náznaky, že v nej nebudú odborníci. "Poďme k faktickému stavu, pretože ide o piatich zamestnancov Rady pre štátnu službu, ktorí poberajú vyššie platy než poslanci. Jeden z nich za tri mesiace bol dvakrát v robote," vyhlásil Erik Kaliňák (Smer-SD). Rada je podľa neho neefektívna a treba na to prihliadať aj pri konsolidácii verejných financií.



Rušenie rady kritizovali aj niektoré mimovládne organizácie. Podčiarkli jej význam pre zachovanie nezávislého dohľadu a monitorovanie výkonu štátnej služby. "Rada robí dôležitú výskumnú a osvetovú činnosť, bez ktorej by nám chýbali dáta a poriadne by sme nevedeli, čo sa vlastne v štátnej službe deje," tvrdia. Dodali, že otázka väčšieho zefektívnenia rady je legitímna, no potrebná je odborná diskusia. Pod stanovisko sa podpísali Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris, Slovensko.digital, Bystriny, Transparency International Slovensko, Katarína Staroňová, Marek Rybář.