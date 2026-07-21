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Úrad vlády: Štefánik pre národ priniesol obrovskú obetu
Vyzdvihol, že život Štefánika formoval naše národné dejiny. „Mal významný podiel na založení prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Milan Rastislav Štefánik bol mimoriadne silnou osobnosťou. Pre svoj národ priniesol obrovskú obetu. Mal obdivuhodnú diplomaciu, ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Jeho odkaz je aktuálny aj v súčasnosti. Uviedol to Úrad vlády (ÚV) SR pri príležitosti 146. výročia narodenia Štefánika.
„Svoju lásku k vlasti Štefánik zhrnul do jedinečného odkazu v podobe životného kréda: ‚Veriť - Milovať - Pracovať‘. Odkaz generála Štefánika zostáva aktuálny aj dnes,“ skonštatoval ÚV SR na sociálnej sieti.
Vyzdvihol, že život Štefánika formoval naše národné dejiny. „Mal významný podiel na založení prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. V roku 1916 v Paríži spoločne s Masarykom a Benešom založili Národnú radu československú. Najmä jeho zásluhou bola oficiálne zriadená československá armáda vo Francúzsku, ktorá v tom čase mala už 100.000 vojakov,“ pripomenul ÚV SR.
Zároveň ocenil diplomaciu Štefánika. „Ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Práve pre tento medzinárodný vplyv ho dnes vnímame ako prvého ‚Európana‘. Pri svojich úvahách o harmónii národov už vtedy spomínal proces ‚europeizácie‘,“ dodal ÚV SR.
„Svoju lásku k vlasti Štefánik zhrnul do jedinečného odkazu v podobe životného kréda: ‚Veriť - Milovať - Pracovať‘. Odkaz generála Štefánika zostáva aktuálny aj dnes,“ skonštatoval ÚV SR na sociálnej sieti.
Vyzdvihol, že život Štefánika formoval naše národné dejiny. „Mal významný podiel na založení prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. V roku 1916 v Paríži spoločne s Masarykom a Benešom založili Národnú radu československú. Najmä jeho zásluhou bola oficiálne zriadená československá armáda vo Francúzsku, ktorá v tom čase mala už 100.000 vojakov,“ pripomenul ÚV SR.
Zároveň ocenil diplomaciu Štefánika. „Ako prvý z nášho národa reálne ovplyvňoval európsku politiku. Práve pre tento medzinárodný vplyv ho dnes vnímame ako prvého ‚Európana‘. Pri svojich úvahách o harmónii národov už vtedy spomínal proces ‚europeizácie‘,“ dodal ÚV SR.