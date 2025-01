Úrad vlády: Stretnutie delegácií SR a Ukrajiny s EK zrušili

Bratislava 6. januára (TASR) - Utorkové (7. 1.) stretnutie delegácií SR a Ukrajiny s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) podľa Úradu vlády (ÚV) SR Komisia zrušila. Hlavnou témou rokovania v Bruseli malo byť zastavenie tranzitu plynu na Slovensko. TASR o tom v pondelok informoval tlačový a informačný odbor ÚV SR.



"Vzhľadom na to, že ukrajinská strana sa na zajtrajšom rokovaní nezúčastní, Európska komisia sa rozhodla stretnutie zrušiť. Európska komisia však v spolupráci so zainteresovanými stranami hľadá náhradný termín, v ktorom by sa stretnutie mohlo uskutočniť. Hneď, ako bude termín známy, budeme médiá informovať," dodal úrad vlády.



Platnosť zmluvy o tranzite plynu do Európy medzi Ukrajinou a Ruskom sa skončila na konci roka 2024. Ukrajinci sa ju rozhodli nepredĺžiť. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s krokom nesúhlasí a avizoval recipročné opatrenia.