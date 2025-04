Úrad vlády: Verdikt o Danielovi B. ovplyvní výklad slobody prejavu

Bratislava 19. apríla (TASR) - Prípad obvineného Daniela B. je dôležité sledovať, lebo konečné rozhodnutie o jeho vine alebo nevine bude významne ovplyvňovať výklad hraníc slobody prejavu. Konštatuje to Úrad vlády (ÚV) SR na sociálnej sieti na margo sobotného rozhodnutia sudcu nevziať obvineného do väzby.



„V danej veci bude potrebné rešpektovať každé súdne rozhodnutie. Či v prospech, alebo neprospech obvineného,“ uvádza ÚV SR. Zároveň kritizuje vyšetrovateľa a prokurátora. Podľa úradu vyvoláva určitý "údiv a pochybnosti" ich aktivizmus.



Poukazuje pritom na konštatovanie sudcu rozhodujúceho o väzbe, že namiesto prešetrovania skutkov, pre ktoré bol Daniel B. obvinený, vyšetrovateľ pasívne čakal na jeho ďalšie možné skutky. Obvineného si podľa ÚV SR "nevšímal" vyšetrovateľ a prokurátor dva mesiace.



Úrad vlády SR podotýka, že konanie vyšetrovateľov a prokurátorov je potrebné pozorne sledovať. Ak to bude nevyhnutné, treba ich podľa neho aj verejne kritizovať. Deklaruje však, že nikdy nepristúpi k nezákonným pokynom vyšetrovateľom.



„Oprávnene ale očakávame, že vyšetrovatelia a prokurátori sa nespreneveria svojim funkciám, že budú nezávisle postupovať v súlade so zákonom,“ odkazuje ÚV SR.



Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v sobotu prepustil Daniela B., obvineného z extrémistickej trestnej činnosti, na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor proti nemu podal sťažnosť. Rozhodovať o nej bude 29. apríla Najvyšší súd SR.