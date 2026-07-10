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Úrad vlády vyhlásil výzvu na podporu občianskych a podporných služieb
Úrad splnomocnenca poukázal, že členovia MOPS sú povinní priebežne sa vzdelávať pre získanie vedomostí a zručností potrebných na plnenie ich úloh.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR vyhlásil tretiu dopytovo-orientovanú výzvu na podporu Miestnych občianskych a podporných služieb (MOPS) z Programu Slovensko pre obce v Atlase rómskych komunít. Cieľom je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít a aktívneho začlenenia komunít prostredníctvom podpory preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania. TASR o tom informoval mediálny odbor Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
„Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktoré sa nachádzajú v aktuálnom ekvivalente Atlasu rómskych komunít 2025 zverejnenom na webovom sídle www.romovia.vlada.gov.sk a spĺňajú ďalšie podmienky oprávnenosti definované vo výzve, ako je minimálny podiel obyvateľov MRK a minimálny počet obyvateľov MRK,“ priblížil úrad splnomocnenca.
Ako doplnil, celková výška európskych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15,17 milióna eur. Deväť miliónov eur z toho je pridelených pre obce s podielom najmenej 40 percent obyvateľov MRK, kde je minimálne 150 obyvateľov MRK. Ďalších šesť miliónov eur z celkovej sumy môžu dostať obce s podielom do 39,99 percenta obyvateľov MRK a minimálne 500 obyvateľmi MRK. Zvyšných 170.000 eur môžu dostať obce z viac rozvinutého regiónu - teda z Bratislavského kraja.
„Žiadateľ môže realizovať aktivity projektu od dátumu vyhlásenia výzvy po dobu 18 mesiacov, pričom v čase uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí mať ukončené hlavné aktivity projektu z predchádzajúcich výziev MOPS. Na rozdiel od predchádzajúcich výziev bude poskytovateľom uhradený jednotkový náklad na hodinu práce zamestnanca, ktorý pokrýva 90 percent skutočných nákladov zamestnávateľa. Celkový ročný počet odpracovaných hodín na pozíciu zamestnanca je oprávnený v rozsahu 1720 hodín,“ uviedol úrad.
V závislosti od počtu obyvateľov MRK v obci sa počet podporených členov MOPS pohybuje od dvoch po 12. Oprávnené činnosti členov MOPS sú oproti predchádzajúcim výzvam po novom rozšírené o spoluprácu pri zabezpečovaní komunálnych služieb pre obec do výšky desiatich percent z celkového mesačného pracovného fondu.
Úrad splnomocnenca poukázal, že členovia MOPS sú povinní priebežne sa vzdelávať pre získanie vedomostí a zručností potrebných na plnenie ich úloh. „Zameranie povinnej vzdelávacej aktivity v tejto výzve zahŕňa efektívne riešenie a zvládanie náročných a konfliktných situácií,“ uzavrel.
„Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktoré sa nachádzajú v aktuálnom ekvivalente Atlasu rómskych komunít 2025 zverejnenom na webovom sídle www.romovia.vlada.gov.sk a spĺňajú ďalšie podmienky oprávnenosti definované vo výzve, ako je minimálny podiel obyvateľov MRK a minimálny počet obyvateľov MRK,“ priblížil úrad splnomocnenca.
Ako doplnil, celková výška európskych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15,17 milióna eur. Deväť miliónov eur z toho je pridelených pre obce s podielom najmenej 40 percent obyvateľov MRK, kde je minimálne 150 obyvateľov MRK. Ďalších šesť miliónov eur z celkovej sumy môžu dostať obce s podielom do 39,99 percenta obyvateľov MRK a minimálne 500 obyvateľmi MRK. Zvyšných 170.000 eur môžu dostať obce z viac rozvinutého regiónu - teda z Bratislavského kraja.
„Žiadateľ môže realizovať aktivity projektu od dátumu vyhlásenia výzvy po dobu 18 mesiacov, pričom v čase uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí mať ukončené hlavné aktivity projektu z predchádzajúcich výziev MOPS. Na rozdiel od predchádzajúcich výziev bude poskytovateľom uhradený jednotkový náklad na hodinu práce zamestnanca, ktorý pokrýva 90 percent skutočných nákladov zamestnávateľa. Celkový ročný počet odpracovaných hodín na pozíciu zamestnanca je oprávnený v rozsahu 1720 hodín,“ uviedol úrad.
V závislosti od počtu obyvateľov MRK v obci sa počet podporených členov MOPS pohybuje od dvoch po 12. Oprávnené činnosti členov MOPS sú oproti predchádzajúcim výzvam po novom rozšírené o spoluprácu pri zabezpečovaní komunálnych služieb pre obec do výšky desiatich percent z celkového mesačného pracovného fondu.
Úrad splnomocnenca poukázal, že členovia MOPS sú povinní priebežne sa vzdelávať pre získanie vedomostí a zručností potrebných na plnenie ich úloh. „Zameranie povinnej vzdelávacej aktivity v tejto výzve zahŕňa efektívne riešenie a zvládanie náročných a konfliktných situácií,“ uzavrel.