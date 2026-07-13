< sekcia Slovensko
Úrad vlády vyhlásil výzvu na podporu dostupného bývania v obciach
Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. júla (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil v pondelok dopytovo-orientovanú výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach z Atlasu rómskych komunít. Na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur a podpora je určená pre menej rozvinuté regióny - teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. TASR o tom informoval mediálny odbor Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola výzvy je stanovená na 4. septembra.
Cieľom výzvy je podporiť sociálno-ekonomické začlenenie najmä marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami, prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie dostupného bývania a poskytnutím služieb v oblasti bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na marginalizované rómske komunity. Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít.
Nová výzva so sebou prináša aj niekoľko dôležitých zmien v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Najvýznamnejšou úpravou je povinnosť predložiť právoplatné stavebné povolenie už k termínu predloženia žiadosti o príspevok. Zároveň dochádza k zavedeniu dvoch samostatných benchmarkov na technickú vybavenosť - na jednotku technickej vybavenosti a na byt, pričom uplatňovať sa bude ten s nižšou sumou. V rámci výzvy sa upresnila aj podmienka bezbariérovosti, kde sa minimálne 15-percentný podiel univerzálne navrhnutých bytov vzťahuje na celý bytový súbor vrátane rodinných domov. V súlade s environmentálnymi cieľmi EÚ, so zohľadnením potreby zlepšenia životných podmienok užívateľov bytov, nie je možné podporiť zabezpečenie vykurovania bytov, resp. prípravu stravy individuálnymi pieckami na tuhé palivo.
„Chceme pokračovať v podpore obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a pozdvihnúť životnú úroveň obyvateľov týchto obcí,“ dodal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Cieľom výzvy je podporiť sociálno-ekonomické začlenenie najmä marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami, prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie dostupného bývania a poskytnutím služieb v oblasti bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na marginalizované rómske komunity. Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít.
Nová výzva so sebou prináša aj niekoľko dôležitých zmien v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Najvýznamnejšou úpravou je povinnosť predložiť právoplatné stavebné povolenie už k termínu predloženia žiadosti o príspevok. Zároveň dochádza k zavedeniu dvoch samostatných benchmarkov na technickú vybavenosť - na jednotku technickej vybavenosti a na byt, pričom uplatňovať sa bude ten s nižšou sumou. V rámci výzvy sa upresnila aj podmienka bezbariérovosti, kde sa minimálne 15-percentný podiel univerzálne navrhnutých bytov vzťahuje na celý bytový súbor vrátane rodinných domov. V súlade s environmentálnymi cieľmi EÚ, so zohľadnením potreby zlepšenia životných podmienok užívateľov bytov, nie je možné podporiť zabezpečenie vykurovania bytov, resp. prípravu stravy individuálnymi pieckami na tuhé palivo.
„Chceme pokračovať v podpore obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a pozdvihnúť životnú úroveň obyvateľov týchto obcí,“ dodal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.