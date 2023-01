Úrad vlády vyplatil Ukrajine 1,6 milióna eur z fondu vzájomnej pomoci

Bratislava 29. januára (TASR) - Z Fondu vzájomnej pomoci zriadeného Úradom vlády (ÚV) SR išlo na podporu organizácií v súvislosti s vojnou na Ukrajine zatiaľ takmer 1,59 milióna eur. Vo fonde sa doposiaľ nazbieralo 2,66 milióna eur. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol tlačový a informačný odbor ÚV.



Prostriedky šli napríklad internetovej poradni IPčko, ktorá poskytuje psychologické poradenstvo i tlmočníkov. Na úhradu výdavkov získala 277.000 eur. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety dostala 200.000 eur na výdavky na humanitárnu pomoc. Rovnakú sumu dostal aj nadačný fond Kto pomôže Ukrajine - Donio. Slovensko-ukrajinská iniciatíva dostala 180.000 eur.



Financie z fondu dostalo aj ministerstvo hospodárstva, a to 42.000 eur na nákup propánbutánových fliaš na vykurovanie v mobilných humanitárnych centrách. Ministerstvo zahraničných vecí dostalo vyše 110.000 eur pre mimovládku ELEOS na vybudovanie centra pre obete sexuálneho násilia spáchaného počas vojnového konfliktu. Takmer 185.000 eur dostalo ministerstvo pôdohospodárstva na humanitárnu pomoc. Rezort investícií získal vyše 71.000 eur na informačný portál pre odídencov z Ukrajiny.



Financie získali aj organizácie Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Mareena, Take naše, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovenský skauting, Saleziáni don Bosca či Akadémia Urgentnej Medicíny. Zostatok vo fonde sa dá pozrieť na transparentnom účte na webe Štátnej pokladnice.



Fond vzájomnej pomoci pôvodne zriadili na zmiernenie dôsledkov koronakrízy. Po vypuknutí vojny na Ukrajine rozšíril svoj účel na pomoc východným susedom. Prispieva doň aj verejnosť. Úrad vlády ešte v marci 2022 informoval, že o finančnú pomoc z fondu môžu žiadať samosprávy, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie či cirkvi a náboženské spoločnosti.