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Úrad vlády: Z alokácie pre MRK zazmluvnili vyše 80 % prostriedkov
ÚV SR zároveň informoval o pozitívnej spätnej väzbe zo strany Pascala Boijmansa z Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu a mestskú politiku.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Z celkovej alokácie 514 miliónov eur, ktoré má v rámci Programu Slovensko k dispozícii Úrad vlády (ÚV) SR na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) bolo zazmluvnených 413 miliónov eur, teda vyše 80 percent. Prostriedky okrem iného podporili takmer 22.000 účastníkov sociálnych a inkluzívnych služieb, 2300 pracovníkov miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOPS) i vysporiadanie pozemkov vo vyše 80 obciach. Ako výsledky doterajšej implementácie Programu Slovensko v oblasti MRK to ÚV uviedol na výročnom preskúmaní výkonnosti stratégie čerpania eurofondov.
„V prípade inklúzie MRK je podpísaných vyše 870 projektov, ktoré smerujú do 495 miest a obcí na Slovensku. Doteraz boli preplatené výdavky z európskych zdrojov v hodnote takmer 120 miliónov eur a ďalších takmer 50 miliónov eur bolo vyplatených formou zálohových platieb,“ uviedol na zasadnutí, na ktorom boli prítomní aj zástupcovia Európskej komisie (EK), riaditeľ odboru programovania, hodnotenia, monitorovania a metodiky sekcie európskych programov ÚV SR Matej Mikuška.
Dodal, že z celkového balíka 514 miliónov eur je 244 miliónov určených na podporu zamestnanosti, sociálnych a inkluzívnych služieb či práce priamo v komunitách. Ďalších 270 miliónov eur smeruje do investícií do infraštruktúry, najmä do vodovodov, kanalizácií, miestnych komunikácií, bývania a škôl.
Mikuška okrem iného zvýraznil výsledky v projekte MOPS, v rámci ktorých bolo podporených 431 obcí. „V teréne pôsobí 2351 pracovníkov, pričom 2032 z nich pochádza priamo z MRK,“ informoval Mikuška, zvýrazňujúc pozitívny efekt projektu na zamestnanosť, ale aj ochranu verejného poriadku a bezpečnosť v obciach. „V pokračovaní projektu je schválených už 223 projektov v objeme viac ako 24 miliónov eur,“ dodal zástupca ÚV.
Spomenul i úlohu rozvojových tímov, ktoré poskytujú podporu rodinám, deťom, mladým ľuďom a ďalším obyvateľom priamo v komunitách. „Inkluzívne a sociálne služby už využilo 21.780 účastníkov a podporené boli kapacity v 559 subjektoch a orgánoch verejnej správy,“ spresnil.
Prezentoval i pokrok v oblasti usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod osídleniami. „Zazmluvnených je 91 projektov pre 85 obcí v hodnote 9,3 milióna eur,“ dodal. Zmluvný vzťah už existuje aj v prípade 20 projektov bývania v objeme 44 miliónov eur, ktoré majú vytvoriť alebo modernizovať kapacity bývania pre 1933 osôb. „V oblasti základného vzdelávania a desegregácie je podporených 25 projektov v hodnote 24,7 milióna eur, ktoré prinesú nové alebo modernizované vzdelávacie kapacity pre 5109 žiakov,“ upozornil Mikuška. Pri investíciách do odpadového hospodárstva prezentoval očakávania od 67 projektov v 60 obciach v hodnote 15,5 milióna eur. „Ich realizácia má priniesť odstránenie environmentálnych záťaží z plochy viac ako 63.000 metrov štvorcových a zlepšenie životných podmienok pre vyše 97.000 obyvateľov,“ doplnil.
ÚV SR zároveň informoval o pozitívnej spätnej väzbe zo strany Pascala Boijmansa z Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu a mestskú politiku. Pozitívne mal vyzdvihnúť najmä pokrok v pokrytí alokácie vyhlásenými výzvami, schvaľovaní žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zazmluvňovaní finančných prostriedkov.
Pokrok v realizácii Programu Slovensko, čerpanie európskych fondov, plnenie stanovených cieľov aj príprava nového programového obdobia boli hlavnými témami výročného preskúmania výkonnosti Programu Slovensko, ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2026 v hoteli Bôrik v Bratislave. Zasadnutie organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a zúčastnili sa na ňom zástupcovia EK, ÚV SR a ďalších rezortov.
„V prípade inklúzie MRK je podpísaných vyše 870 projektov, ktoré smerujú do 495 miest a obcí na Slovensku. Doteraz boli preplatené výdavky z európskych zdrojov v hodnote takmer 120 miliónov eur a ďalších takmer 50 miliónov eur bolo vyplatených formou zálohových platieb,“ uviedol na zasadnutí, na ktorom boli prítomní aj zástupcovia Európskej komisie (EK), riaditeľ odboru programovania, hodnotenia, monitorovania a metodiky sekcie európskych programov ÚV SR Matej Mikuška.
Dodal, že z celkového balíka 514 miliónov eur je 244 miliónov určených na podporu zamestnanosti, sociálnych a inkluzívnych služieb či práce priamo v komunitách. Ďalších 270 miliónov eur smeruje do investícií do infraštruktúry, najmä do vodovodov, kanalizácií, miestnych komunikácií, bývania a škôl.
Mikuška okrem iného zvýraznil výsledky v projekte MOPS, v rámci ktorých bolo podporených 431 obcí. „V teréne pôsobí 2351 pracovníkov, pričom 2032 z nich pochádza priamo z MRK,“ informoval Mikuška, zvýrazňujúc pozitívny efekt projektu na zamestnanosť, ale aj ochranu verejného poriadku a bezpečnosť v obciach. „V pokračovaní projektu je schválených už 223 projektov v objeme viac ako 24 miliónov eur,“ dodal zástupca ÚV.
Spomenul i úlohu rozvojových tímov, ktoré poskytujú podporu rodinám, deťom, mladým ľuďom a ďalším obyvateľom priamo v komunitách. „Inkluzívne a sociálne služby už využilo 21.780 účastníkov a podporené boli kapacity v 559 subjektoch a orgánoch verejnej správy,“ spresnil.
Prezentoval i pokrok v oblasti usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod osídleniami. „Zazmluvnených je 91 projektov pre 85 obcí v hodnote 9,3 milióna eur,“ dodal. Zmluvný vzťah už existuje aj v prípade 20 projektov bývania v objeme 44 miliónov eur, ktoré majú vytvoriť alebo modernizovať kapacity bývania pre 1933 osôb. „V oblasti základného vzdelávania a desegregácie je podporených 25 projektov v hodnote 24,7 milióna eur, ktoré prinesú nové alebo modernizované vzdelávacie kapacity pre 5109 žiakov,“ upozornil Mikuška. Pri investíciách do odpadového hospodárstva prezentoval očakávania od 67 projektov v 60 obciach v hodnote 15,5 milióna eur. „Ich realizácia má priniesť odstránenie environmentálnych záťaží z plochy viac ako 63.000 metrov štvorcových a zlepšenie životných podmienok pre vyše 97.000 obyvateľov,“ doplnil.
ÚV SR zároveň informoval o pozitívnej spätnej väzbe zo strany Pascala Boijmansa z Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu a mestskú politiku. Pozitívne mal vyzdvihnúť najmä pokrok v pokrytí alokácie vyhlásenými výzvami, schvaľovaní žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zazmluvňovaní finančných prostriedkov.
Pokrok v realizácii Programu Slovensko, čerpanie európskych fondov, plnenie stanovených cieľov aj príprava nového programového obdobia boli hlavnými témami výročného preskúmania výkonnosti Programu Slovensko, ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2026 v hoteli Bôrik v Bratislave. Zasadnutie organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a zúčastnili sa na ňom zástupcovia EK, ÚV SR a ďalších rezortov.