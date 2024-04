Úrad zdravotníctva: Cez veľkonočné sviatky netreba zabúdať na pohyb

Bratislava 1. apríla (TASR) - Ľudia by sa cez veľkonočné sviatky nemali vzdávať zdraviu prospešných návykov. Voľné dni môžu využiť na aktívny oddych v prírode. Netreba zabúdať ani na zdravú stravu. Ľudia by mali obmedziť napríklad konzumáciu alkoholu či červeného mäsa a spracovaných mäsových výrobkov. Odporučil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Údeniny by nemali tvoriť väčšinu sviatočného stola. Dajte dôraz na pestrú a farebnú ponuku jarnej zeleniny (mrkva, cvikla, reďkovka, zelená cibuľka, hrášok), využite jedlé aromatické vňate a listy (pažítka, petržlenová vňať, medvedí cesnak)," priblížili odborníci.



Ľudia by mali obmedziť tiež konzumáciu červeného mäsa a výrobkov, akými sú salámy, klobásy, slanina či párky, paštéty a šunky. "Vyskúšajte napríklad údenú bravčovú šunku nahradiť dusenou hydinovou šunkou či lososom," radí úrad. Šunku či vajíčka odporučil rozdeliť na menšie porcie počas dňa. Pripomenul, že ich možno doplniť o porciu pestrej zeleniny.



Na ľudí tiež apeloval, aby pri varení a konečnej úprave jedál menej solili. "Soľ môžete nahradiť bylinkami, sušenou zeleninou alebo koreninami," priblížil. V receptoch je podľa neho tiež vhodné nahradiť majonézu bielym jogurtom, prípadne majonézou so zníženým energetickým obsahom. Odporučil tiež používať menej tuku a cukru pri pečení a uprednostňovať čokoládu s vyšším obsahom kakaa. "Pri príprave koláčov a iných múčnych jedál uprednostnite namiesto bielej radšej celozrnnú alebo grahamovú múku," dodal.