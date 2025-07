Evidujú mierne stúpajúci trend chorobnosti na svrab

Bratislava 21. júla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR eviduje za posledné roky mierne stúpajúci trend chorobnosti na svrab. Príčinou môže byť zvýšená mobilita či kontakt medzi ľuďmi. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie ÚVZ. Spresnil, že do konca júna zaznamenal viac ako 660 prípadov svrabu.



„Od začiatku roka do konca júna evidujeme viac ako 660 prípadov svrabu s chorobnosťou 12,20 na 100.000 obyvateľov v SR,“ uviedol ÚVZ. Dodal, že ochorenie postihuje častejšie mladšie vekové kategórie od nula do 19 rokov. Príčinou nárastu prípadov môže byť podľa ÚVZ aj zvýšená pozornosť verejnosti a zlepšenie hlásenia ochorení.



Hygienici pripomenuli, že v rámci prevencie je v prvom rade dôležitá liečba chorých tak, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy. „Pri predchádzaní ochorenia je dôležité vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami, kontaminovanými predmetmi, ako je posteľná bielizeň, šatstvo či čalúnený nábytok. Dbať treba na dostatočnú hygienu rúk,“ doplnili.



Svrab je vysoko nákazlivé ochorenie kože. Spôsobuje ho roztoč s názvom zákožka svrabová. Prenáša sa z človeka na človeka pri tesnom a opakovanom kontakte s chorým, pri manipulácii alebo používaní tých istých osobných vecí, odevov, uterákov alebo posteľnej bielizne. Prvým príznakom je pocit svrbenia, zo začiatku mierny, ktorý sa postupne zhoršuje najmä v noci v teple. „Typickým miestom postihnutia je koža medzi prstami rúk, podpazušie, zápästie, lakťová jamka, ryha pod prsníkmi, slabiny, okolie pupka, podkolenná jamka. U detí aj vlasová časť hlavy,“ podotkol ÚVZ. Liečba spočíva v aplikácii špeciálnych krémov alebo mastí s účinnou látkou, ktorá parazita zahubí, pričom je nevyhnutné liečiť aj osoby v spoločnej domácnosti.