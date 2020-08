Úrad zdravotníctva: Očakávali sme vyšší počet potvrdených prípadov

Bratislava 29. augusta (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR očakával vyšší počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, keďže sa v posledných dňoch realizoval plánovaný početnejší odber klinických vzoriek u kontaktov potvrdených prípadov z monitorovaných ohnísk nákazy. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



Testovanie na nový koronavírus sa podľa jej slov uskutočňovalo aj u osôb vracajúcich sa z rizikových krajín, suspektných osôb a ďalších osôb indikovaných na testovanie. "Epidemiológovia v regiónoch zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Zároveň naďalej aktívne vyhľadávajú kontakty pozitívnych osôb, nariaďujú im domácu izoláciu a testovanie na ochorenie COVID-19," zdôraznila.



Početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú podľa Račkovej za piatok regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave, Michalovciach, Trnave, Nitre či Košiciach.



RÚVZ Nitra priblížil, že ide zväčša o aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 z podchytených ohnísk nákazy, teda rodinné ohniská, v jednom prípade sa aktuálne uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie.



V prípade RÚVZ Košice ide o identifikované importy zo zahraničia, kontakty potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19, v jednom prípade sa v súčasnosti vykonáva epidemiologické vyšetrovanie. RÚVZ hlási vo svojom príslušnom územnom obvode sporadický výskyt ochorenia COVID-19.



RÚVZ so sídlom v Michalovciach doplnil, že v jeho prípade ide zväčša o aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 z podchytených a lokalizovaných ohnísk nákazy, ktoré sa vyskytujú v dvoch menších obciach. Ide o lokálne epidémie, ktoré RÚVZ na dennej báze monitoruje a situáciu má pod kontrolou. Pri vykonávaní protiepidemických opatrení RÚVZ s obcami intenzívne spolupracuje. Račková dodala, že verejné priestory v obciach sú pravidelne dezinfikované a miestni obyvatelia sú informovaní o dôležitosti dodržiavania celoplošne platných opatrení a odporúčaní ÚVZ SR a odporúčaní RÚVZ v daných lokalitách, teda zvážiť nevyhnutnosť organizovania hromadných podujatí rôzneho charakteru, rodinných osláv či návštev, rovnako sa odporúča zvážiť pobyt na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. V jednej z obcí RÚVZ odporučil posunutie otvorenia školského roka. RÚVZ naďalej uskutočňuje aktívne dohľadávanie kontaktov potvrdených prípadov ochorenia.



RÚVZ so sídlom v Trnave priblížilo, že ide prevažne o aktívne dohľadané kontakty už známych prípadov podchytených ohnísk nákazy, zaznamenané boli aj importy zo zahraničia. RÚVZ ukončil odber klinických vzoriek na ochorenie COVID-19 v materskej škole, kde sa predtým ochorenie vyskytlo u jednej osoby. Približne zo 70 testovaných osôb bolo ochorenie celkovo potvrdené u troch. O otvorení materskej školy od septembra sa bude rozhodovať v pondelok.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave uviedol, že ide o importy zo zahraničia, aktívne dohľadané kontakty, epidemiologické vyšetrovanie sa v súčasnosti v niektorých prípadoch vykonáva.



Počas piatka pribudlo ďalších 114 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 z celkovo 4453 vykonaných laboratórnych vyšetrení.