Úrad zdravotníctva: Salmonelóza sa prenáša zle tepelne upraveným mäsom

Bratislava 20. augusta (TASR) - Salmonelóza sa najčastejšie prenáša nedostatočne tepelne upraveným kontaminovaným mäsom. Rovnako aj tepelne neupraveným mliekom a slepačími vajcami či výrobkami z nich. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Daša Račková. ÚVZ preto apeluje na varenie jedál pri teplote minimálne 70 stupňov Celzia.



"Salmonely sa v potravinách dokážu množiť. Prežívajú aj pri chladničkovej teplote, dokonca i v mrazených potravinách. Ničí ich teplota 70 stupňov Celzia, pri varení sa vždy presvedčte, či ju jedlá dosiahli. Šťava správne pripraveného mäsa a hydiny musí byť číra, nie ružová," priblížila hovorkyňa.



Na zničenie salmonel vo vajíčkach podľa ÚVZ stačí ich desaťminútové varenie pri teplote 70 stupňov Celzia. "Vajíčka namäkko (aspoň v horúcich mesiacoch) radšej oželejte a volské oká osmažte z oboch strán," doplnil. Zdrojom salmonel môžu byť podľa neho aj vajíčka iných druhov hrabavej a vodnej hydiny. "Konzumácii takýchto rizikových potravín sa preventívne radšej vyhnite," povedal.



Úrad tiež apeluje na ľudí, aby boli pri kúpe mäsových výrobkov obozretní. Mali by podľa neho kontrolovať dobu spotreby, respektíve dátum minimálnej trvanlivosti výrobku, ale aj či nejaví senzorické zmeny ako napríklad zmeny farby, pachu či osliznutie. "Pri nákupoch sa snažte mäso chladené či mrazené, najmä v letných mesiacoch, transportovať podľa možností v chladiacej taške a čo najskôr ho uskladniť v chladničke či mrazničke," doplnila Račková.



Dôležité je tiež dodržiavať správnu technológiu a osobnú hygienu pri príprave jedál. "Oddeľujte surové potraviny a uvarené pokrmy. Oddeľte surové mäso, hydinu od ostatných potravín," poznamenal ÚVZ. Treba podľa neho dodržiavať aj pravidlá hygieny pri používaní pracovných pomôcok a dostatočne čistiť pracovné plochy. Apeluje tiež na správnu manipuláciu so surovinami a jedlami aj ich správne skladovanie. "Nenechávajte jedlá, potraviny a nápoje na priamom slnku, či už pri bazéne, na terase chaty alebo v aute," zdôraznil.



Počet prípadov salmonelózy je na Slovensku podobný ako v minulých rokoch. Tento rok zaznamenali 2379 prípadov.