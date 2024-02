Úrad zdravotníctva: V roku 2023 v SR potvrdili šesť prípadov osýpok

Bratislava 17. februára (TASR) - Minulý rok na Slovensku potvrdili šesť prípadov osýpok. Od apríla 2023 do februára 2024 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR neeviduje žiadne nové prípady. Vyplýva to z údajov, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa úradu Daša Račková.



"Vzhľadom na pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike na celoslovenskej, krajskej či okresnej úrovni pod 95 percent (pokles kolektívnej imunity) nie je možné vylúčiť ďalšie zavlečenie osýpok a ich šírenie u nezaočkovaných osôb na našom území," dodala hovorkyňa.



Podotkla, že ÚVZ kontinuálne monitoruje situáciu v súvislosti s výskytom osýpok aj mimo SR prostredníctvom Európskeho systému rýchleho varovania (EWRS). "Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú informované o mimoriadnych udalostiach zaznamenaných v systéme EWRS, napríklad ak by sa objavil prípad osýpok na medzinárodnom podujatí, na ktorých by boli prítomní aj účastníci zo Slovenska, ozrejmila.



Račková pripomenula, že na Slovensku je od roku 1969 zavedené povinné pravidelné očkovanie detí proti osýpkam. V súčasnosti sa prvá dávka podáva najskôr v prvý deň 15. mesiaca života a najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Druhá dávka sa podáva v 5. roku života. "Nezaočkované dieťa môže ochorieť na mnohé závažné infekčné choroby a je vystavené vysokému riziku poškodenia zdravia," poznamenala.



K téme pravidelného povinného aj dobrovoľného očkovania má ÚVZ vytvorenú aj samostatnú webovú stránku www.ockovaniechrani.sk. Na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva sú tiež zriadené poradne očkovania, kde sa rodičia môžu o očkovaní bezplatne informovať. Úrad zároveň v tomto roku plánuje pokračovať v kampani na podporu povinného očkovania detí proti závažným infekčným ochoreniam.



Počet prípadov osýpok v Európe sa vlani od januára do októbra zvýšil takmer tridsaťnásobne v porovnaní s rokom 2022. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá zároveň vyzvala na "naliehavú" očkovaciu kampaň.