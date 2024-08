Úrad zdravotníctva:Vo vodách s odpadom či uhynutým vtáctvom sa nekúpte

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ľudia by sa mali vyhnúť kúpaniu v prírodných vodách s nahromadeným odpadom. Nebezpečné pre zdravie sú aj vody, v okolí ktorých sú uhynuté vtáky alebo iné zvieratá. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pre bezpečné kúpanie na prírodných vodných plochách.



"Nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností pôsobí odpudivo - či už farbou, zákalom, priehľadnosťou alebo zápachom," zdôraznila hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Varovala aj pred prírodnými vodami, v okolí ktorých hniezdi a zhromažďuje sa vodné vtáctvo, pretože môže prenášať niektoré patogénne mikróby.



Zvlášť nebezpečná je podľa ÚVZ zelená voda s premnoženými riasami a sinicami. Nahromadené sinice môžu na vodnej hladine vytvárať súvislé pokrytie až viditeľnú kašu, takzvaný vodný kvet. "Nedovoľte deťom či zvieratám hrať sa s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po poklese hladín v zátokách a na brehu vodných plôch," dodal ÚVZ.



Okrem rizika znečistenej vody ÚVZ upozornil aj na zdravotné nebezpečenstvo spojené s utopením a prudkým ochladením organizmu. "Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo. Nezabudnite používať nafukovacie plavecké bójky a nepreceňujte svoje schopnosti," upozornila Červeňová s tým, že pre neplavcov a deti je vstup do hlbokej vody obzvlášť nebezpečný.