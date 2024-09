Úrad: Zdravotnú poisťovňu môžu ľudia zmeniť do konca septembra

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Pripomína to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.



Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. Ak poistenec podal prihlášku do viacerých poisťovní, je povinný vziať do 30. septembra podané prihlášky späť a vybrať si jednu, na ktorej trvá. "Ak tak poistenec neurobí, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné," vysvetlila pre TASR hovorkyňa ÚDZS Monika Beťková. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Poistenec je povinný informovať o nej svojho zamestnávateľa.



Úrad v tejto súvislosti upozorňuje na prípady neoprávnenej zmeny zdravotnej poisťovne a nekalé praktiky pri nábore poistencov zo strany poisťovní. "Poistenci vo svojich minuloročných podaniach často uvádzali, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia, že zo strany osôb, ktoré s nimi prihlášku spísali, boli poskytnuté zavádzajúce či nepravdivé informácie, prípadne boli informovaní o spísaní ankety o ponúkaných benefitoch či prieskume spokojnosti so zdravotnou poisťovňou, nie o podaní prihlášky," priblížila Beťková.



Nekalé praktiky pri prepoisťovaní sa podľa úradu opakujú aj tento rok. ÚDZS preto odporúča vždy si dobre prečítať všetky papiere, ktoré sú predložené na podpis. Zároveň pripomenul, že prihlášku je možné vziať späť bez udania dôvodu do 31. októbra.