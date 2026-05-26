Úrad: Zo SR sťahujú dojčenskú vodu Zlatíčko a dojčenskú vodu Saguaro
Spotrebiteľom neodporúčajú, aby tieto výrobky kupovali a aby už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich prípadne späť do miesta predaja.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. mája (TASR) - Spoločnosť Budiš sťahuje dojčenskú vodu Zlatíčko a dojčenskú vodu Saguaro zo slovenského trhu. Sťahuje tiež pramenitú vodu Zlatíčko. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).
Stiahnutie sa týka dojčenskej vody Zlatíčko, nesýtená 2 litre, šarža 5060527, DMT 06.05.2027, EAN 8586000055995 a dojčenskej vody Saguaro, nesýtená 1,5 litra, šarža 5280427, DMT 28.04.2027, EAN 4056489528722. Dôvodom je prekročenie maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 a 37 stupňov Celzia.
Stiahnutie sa týka aj výrobku Zlatíčko - pramenitá voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá, šarža L5100327. Pri laboratórnej analýze zistili obsah 0,1 ml/l jablčného octu z dôvodu nefunkčnej spätnej klapky na technológii, čo viedlo k zmene senzorických vlastností výrobku.
ÚVZ SR v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu v SR. Spotrebiteľom neodporúčajú, aby tieto výrobky kupovali a aby už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich prípadne späť do miesta predaja. „Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobkov na konzumáciu a prípravu stravy pre dojčatá,“ odkazujú hygienici.
Spoločnosť Budiš v stanovisku uviedla, že po identifikácii problémov s dojčenskou vodou Zlatíčko pristúpila okamžite k dobrovoľnému stiahnutiu produktu z trhu. „Dôvodom je zistené stopové množstvo potravinárskeho jablčného octu pri jednej šarži v dôsledku technickej chyby a prekročenie limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri ďalších šaržiach. V žiadnom prípade nebola potvrdená prítomnosť patogénnych (choroboplodných) mikroorganizmov,“ uvádza spoločnosť.
Doplnila, že sa jej podarilo stiahnuť väčšinu výrobkov. V posledných dvoch týždňoch zároveň preveruje všetky šarže vo svojich laboratóriách a výsledky overuje aj v nezávislých externých laboratóriách.
