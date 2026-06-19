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Úradnícky čin roka 2025: Kto získal ocenenie?
Záštitu nad ocenením Úradnícky čin roka 2025 prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Autor TASR
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Bratislava 19. júna (TASR) - Ocenenie Úradnícky čin roka 2025 získal tím Kancelárie verejného ochrancu práv za monitoring rizikových verejných zhromaždení a podujatí, pri ktorých mohlo hroziť napätie alebo neprimeraný zásah proti davu. Porota siedmeho ročníka ocenenia vyzdvihla aj metodičku Banskobystrického samosprávneho kraja Branislavu Beňovú, ktorá prepája školy so svetom práce rodičov, a Klimatickú kanceláriu hlavného mesta Bratislava za spoluprácu mesta s firmami pri znižovaní emisií. TASR o tom informovala Veronika Frankovská z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).
„Tím Kancelárie verejného ochrancu práv ukázal, čo znamená kvalitná verejná služba v situáciách, keď je potrebné konať rýchlo, odborne a s citom pre ochranu základných práv. Ich práca bola pokojná, profesionálna a zároveň odvážna. V krátkom čase dokázali pripraviť nový postup, zapojiť kolegov a kolegyne a byť prítomní tam, kde mohla ich účasť posilniť dôveru verejnosti a prispieť k bezproblémovému priebehu podujatí,“ uviedla riaditeľka SGI a členka poroty Veronika Jursová Prachárová.
Medzi troch top finalistov sa dostala aj Beňová, metodička pre spoluprácu škôl so zamestnávateľmi a kariérna poradkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja. Porota ocenila jej projekt Jeden deň v práci, ktorý umožnil stovkám žiakov základných škôl zažiť pracovný deň so svojimi rodičmi. Beňová pripravila metodiku, komunikovala so školami aj s firmami a vytvorila zážitkový spôsob, ako deťom priblížiť svet práce a zároveň posilniť ich vzťah s rodičmi.
Trojicu finalistov doplnil tím Klimatickej kancelárie hlavného mesta Bratislava - Marián Zachar a Soňa Andrášová. Klimatická kancelária získala nomináciu za vytvorenie a rozbehnutie Klimatickej výzvy primátora Bratislavy, dobrovoľného programu, ktorý prepája mesto so súkromným sektorom pri znižovaní emisií a zavádzaní klimatických opatrení v praxi. Program priniesol merateľné výsledky vrátane investícií, úspor energie, nových fotovoltických kapacít a nového modelu spolupráce mesta s firmami.
O ocenených rozhodla odborná porota, ktorá hodnotila, či daná aktivita myslí na občana alebo používateľa služby, či dosahuje výsledky, či je inovatívna a schopná reagovať na vzniknutú situáciu a či vznikla na princípoch otvorenosti a spolupráce.
Záštitu nad ocenením Úradnícky čin roka 2025 prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
„Tím Kancelárie verejného ochrancu práv ukázal, čo znamená kvalitná verejná služba v situáciách, keď je potrebné konať rýchlo, odborne a s citom pre ochranu základných práv. Ich práca bola pokojná, profesionálna a zároveň odvážna. V krátkom čase dokázali pripraviť nový postup, zapojiť kolegov a kolegyne a byť prítomní tam, kde mohla ich účasť posilniť dôveru verejnosti a prispieť k bezproblémovému priebehu podujatí,“ uviedla riaditeľka SGI a členka poroty Veronika Jursová Prachárová.
Medzi troch top finalistov sa dostala aj Beňová, metodička pre spoluprácu škôl so zamestnávateľmi a kariérna poradkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja. Porota ocenila jej projekt Jeden deň v práci, ktorý umožnil stovkám žiakov základných škôl zažiť pracovný deň so svojimi rodičmi. Beňová pripravila metodiku, komunikovala so školami aj s firmami a vytvorila zážitkový spôsob, ako deťom priblížiť svet práce a zároveň posilniť ich vzťah s rodičmi.
Trojicu finalistov doplnil tím Klimatickej kancelárie hlavného mesta Bratislava - Marián Zachar a Soňa Andrášová. Klimatická kancelária získala nomináciu za vytvorenie a rozbehnutie Klimatickej výzvy primátora Bratislavy, dobrovoľného programu, ktorý prepája mesto so súkromným sektorom pri znižovaní emisií a zavádzaní klimatických opatrení v praxi. Program priniesol merateľné výsledky vrátane investícií, úspor energie, nových fotovoltických kapacít a nového modelu spolupráce mesta s firmami.
O ocenených rozhodla odborná porota, ktorá hodnotila, či daná aktivita myslí na občana alebo používateľa služby, či dosahuje výsledky, či je inovatívna a schopná reagovať na vzniknutú situáciu a či vznikla na princípoch otvorenosti a spolupráce.
Záštitu nad ocenením Úradnícky čin roka 2025 prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.