Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Zoroslava K. a Tomáša R

Bratislava 18. januára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na konkurzného právnika Zoroslava K. a podnikateľa Tomáša R. Obžaloba sa týka troch skutkov v súvislosti s poskytnutím úplatkov za to, aby Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) umožnil bezproblémovú nelegálnu výrobu cigariet. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody od desať do 15 rokov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



"Dnes podal prokurátor ÚŠP obžalobu na ŠTS Pezinok na obvineného Tomáša R. a Zoroslava K. za tri skutky z obdobia 2019 - do februára 2020 právne kvalifikované ako pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spáchaný formou účastníctva," priblížila hovorkyňa.



Ako ďalej uviedla, má ísť o poskytnutie úplatkov v stotisícoch eur za to, "aby KÚFS umožnil bezproblémovú nelegálnu výrobu cigariet, teda poskytol tzv. ochranu pred vyšetrovaním". Okrem desať až 15-ročného trestu im hrozí v prípade dokázania viny aj trest prepadnutia majetku.