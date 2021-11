Úradu verejného zdravotníctva: Hromadné podujatia sú už zakázané

Bratislava 25. novembra (TASR) - Hromadné podujatie sú od štvrtka zakázane. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Výnimku zo zákazu usporiadania majú hromadné podujatia v režime očkovaní a prekonaní do desať osôb. Podľa ÚVZ sa môžu konať len v súvislosti s výkonom práce. Organizátor musí zabezpečiť oznam o tom, že sa hromadné podujatie organizuje.



Bohoslužby sa môžu uskutočňovať len ako individuálna pastoračná činnosť. Sobášne obrady a krsty sa môžu uskutočniť maximálne za účasti šiestich osôb. Do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora.



Pohreby sú bez kapacitných obmedzení. Dodržať sa majú protiepidemické opatrenia. Na sobášoch, krstoch, pohreboch, bohoslužbách sa budú musieť dezinfikovať použité predmety. Zakazuje sa pitie z jednej nádoby viacerým ľuďom. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky, pri prijímaní 'pod obojím' treba použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku.



Povolené sú aj voľby aj profesionálne športové súťaže. Tie majú byť bez účasti divákov. Povinné je aj testovanie hráčov a členov organizačného tímu. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport je povolená len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.















lef liv ala