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Úradu zatiaľ nebola doručená žiadosť súvisiaca s kúpou Unionu Dôverou
Podľa šéfov zdravotných poisťovní Martina Kultana (Dôvera) a Michala Špaňára (Union ZP) by mohlo prísť vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zatiaľ nebola doručená žiadosť súvisiaca s kúpou Union súkromnej zdravotnej poisťovne súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Pre TASR to uviedla Erika Kováčiková z úradu reakcii na výzvu opozičného KDH, aby úrad o zmene vlastníka nerozhodol skôr, ako sa Európska Komisia (EK) bude môcť s podnetom oboznámiť.
„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu zatiaľ neeviduje. V prípade doručenia žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu budeme postupovať striktne v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. Ten čiastočne upravuje aj otázku ochrany hospodárskej súťaže a túto kompetenciu jednoznačne zveruje Protimonopolnému úradu SR. Ide teda o dve nezávislé správne konania, ktoré sa navzájom ani časovo, ani obsahovo nepodmieňujú,“ ozrejmila Kováčiková.
Opozičné KDH upozorňuje na riziká v súvislosti s ohlásením kúpy akcií súkromnej Union zdravotnej poisťovne (ZP) súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. EK upozorňuje na bezprecedentnú vertikálnu koncentráciu v slovenskom zdravotníctve, v ktorej jedna ekonomická skupina spravuje povinné verejné zdravotné odvody a zároveň vlastní významnú časť nemocníc, polikliník, lekární aj distribúcie liekov.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, minulý týždeň podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Podľa šéfov zdravotných poisťovní Martina Kultana (Dôvera) a Michala Špaňára (Union ZP) by mohlo prísť vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov. Nemyslia si, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu.
„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu zatiaľ neeviduje. V prípade doručenia žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu budeme postupovať striktne v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. Ten čiastočne upravuje aj otázku ochrany hospodárskej súťaže a túto kompetenciu jednoznačne zveruje Protimonopolnému úradu SR. Ide teda o dve nezávislé správne konania, ktoré sa navzájom ani časovo, ani obsahovo nepodmieňujú,“ ozrejmila Kováčiková.
Opozičné KDH upozorňuje na riziká v súvislosti s ohlásením kúpy akcií súkromnej Union zdravotnej poisťovne (ZP) súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. EK upozorňuje na bezprecedentnú vertikálnu koncentráciu v slovenskom zdravotníctve, v ktorej jedna ekonomická skupina spravuje povinné verejné zdravotné odvody a zároveň vlastní významnú časť nemocníc, polikliník, lekární aj distribúcie liekov.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, minulý týždeň podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Podľa šéfov zdravotných poisťovní Martina Kultana (Dôvera) a Michala Špaňára (Union ZP) by mohlo prísť vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov. Nemyslia si, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu.