Úrazov detí v minulom roku podľa zdravotných poisťovní ubudlo

Bratislava 1. marca (TASR) – Deti počas minulého roka utrpeli menej úrazov ako v roku 2019. Vyplýva to z informácií zdravotných poisťovní (ZP), ktoré poskytli TASR. Zhodli sa, že s veľkou pravdepodobnosťou práve obmedzenie pohybu a mnohých aktivít prispelo k zníženiu úrazov u detí.



"Najčastejšími úrazmi boli poranenia hlavy, zápästia a ruky, a poranenia členku a nohy," povedal pre TASR hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann. Štátna ZP zaznamenala v minulom roku 60.645 úrazov detí, no rok predtým to bolo 81.293 prípadov. Ide tak približne o 25-percentný úbytok. V roku 2019 evidovali 21.467 poranení hlavy a v minulom roku to bolo 16.448 prípadov. Čo sa týka poranení zápästia a ruky, predvlani registrovali 20.214 prípadov a vlani 14.234 prípadov. Ubudlo aj poranení členka a nohy. Ich počet klesol z 15.830 na 10.988 prípadov.



VšZP registruje aj pokles prípadov detí intoxikovaných alkoholom, podľa Neumanna ale nebol významný.



Kým najväčšia súkromná ZP Dôvera zaznamenala vlani 59.300 úrazov detí, v roku 2019 to bolo 69.200 úrazov. Ako pre TASR priblížil jej PR špecialista Matej Štepianský, rebríček najčastejších poranení sa nezmenil. V roku 2019 zaznamenali najčastejšie, a to v 9900 prípadoch, povrchové poranenie vlasatej časti hlavy, vlani to bolo 8500 prípadov. Druhou najčastejšou diagnózou bolo pomliaždenie prsta ruky bez poškodenia nechta. Vlani nahlásili 4500 takýchto diagnóz a v roku 2019 ich bolo 6600. Treťou najčastejšou diagnózou bolo vyvrtnutie a natiahnutie členkového kĺbu a nohy. V roku 2019 nahlásili 5000 takýchto diagnóz a minulý rok ich bolo 3600.



ZP Dôvera zaznamenala v roku 2019 až 255 prípadov s diagnózou otrava alkoholu vo vekovej skupine do 18 rokov. V minulom roku evidovali 216 takýchto prípadov.



Zatvorené školy a už dlhodobo takmer žiadny kontakt s rovesníkmi znížili podľa hovorkyne ZP Union Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej štatistiku detských úrazov v minulom roku oproti roku 2019 v niektorých prípadoch aj o viac ako 33 percent. "Najviac sa izolácia detí prejavila pri úrazoch krku - ten si zranilo až o tretinu menej detí, ako v minulom roku. Významne ubudlo aj zlomených nôh a predlaktí, poranení hrudníka či bedier," povedala s dôvetkom, že poklesy úrazov sa pohybujú v rozmedzí od 25 až 30 percent.



V nemocniciach v minulom roku ošetrili lekári aj menej detí, ktoré sa intoxikovali alkoholom. Hovorkyňa ZP Union dodala, že v tejto oblasti zaznamenali pokles o viac ako 15 percent.