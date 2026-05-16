Sobota 16. máj 2026
Určia sa úrady, kde cudzinci získajú výpis z registra trestov

Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (HLAS-SD) . Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripraví zoznam okresných úradov, na ktorých by cudzinci mohli po novom žiadať o výpisy a odpisy z registra trestov. Takáto nová povinnosť mu vyplýva zo zákona o registri trestov, ktorého časť nadobudne účinnosť v júni. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej vyhláške, ktorú ministerstvo zverejnilo.

V dokumente ministerstvo presný zoznam neuvádza, no avizovalo v ňom, že okresnými úradmi majú byť tie, ktoré sú v sídle kraja. Rezort predpokladá, že pripomienkové konanie k materiálu sa začne ešte v máji.
