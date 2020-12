Urgent v malackej nemocnici bude pokračovať aj v roku 2021

Bratislava/Malacky 22. decembra (TASR) - Ústavná pohotovostná služba (ÚPS) v malackej nemocnici bude pokračovať aj v roku 2021. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) informoval, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spustilo legislatívny proces pre zaradenie Nemocnice Malacky do pevnej siete poskytovateľov urgentného príjmu 1. typu. Kým sa tak nestane, urgent bude naďalej dotovať kraj.



"Je to veľmi dobrá správa pre obyvateľov Dolného Záhoria. Podarilo sa nám nájsť zhodu všetkých aktérov, za čo patrí veľké poďakovanie rezortu zdravotníctva, mestu Malacky i prevádzkovateľovi malackej nemocnice,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.



ÚPS prijíma pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujúcom stave v čase od 22.00 h do 6.00 h. Bratislavský kraj, ktorý niekoľko rokov urgent dotoval, už nevedel pokryť neustále sa zvyšujúce finančné náklady na jeho prevádzkovanie. Nemocnica Malacky preto pôvodne oznámila, že služba koncom decembra 2020 končí. Kraj a mesto Malacky opakovane žiadali ministerstvo zdravotníctva, aby Malacky zaradili do tzv. pevnej siete urgentov 1. typu, v rámci ktorej poskytovatelia tejto služby dostávajú od zdravotných poisťovní paušálne platby.



Význam zachovania urgentu v Malackách pomenoval aj primátor okresného sídla Juraj Říha. “Ak by sa zrušil, zásadne by sa obmedzila zdravotná starostlivosť nielen pre Malačanov, ale aj pre desaťtisíce obyvateľov nášho regionu," uviedol primátor Malaciek.



MZ informovalo BSK, že 11. decembra spustilo príslušný legislatívny proces. Predpokladaný termín zaradenia malackej nemocnice do siete je 1. február 2021, dovtedy bude prevádzku urgentu naďalej dotovať samosprávny kraj.