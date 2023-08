Vláda: Urgent v Nemocnici Bory sa od septembra zaradí do pevnej siete

Bratislava 23. augusta (TASR) - Urgentný príjem v bratislavskej Nemocnici Bory sa od septembra zaradí do pevnej siete. Schválila to v stredu vláda. Nemocnica už predtým avizovala, že je na spustenie urgentu pripravená. Zo siete zároveň vypadne urgent v malackej nemocnici, ktorý končí 31. augusta.



Nemocnica Bory má od septembra poskytovať urgentnú ústavnú starostlivosť aj pre oblasť Záhoria. V Nemocnici Malacky bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti po ordinačných hodinách ambulancií zabezpečené prostredníctvom fungovania internej a chirurgickej príjmovej ambulancie, ako aj ambulantnej pohotovostnej služby.



Urgentný príjem v Nemocnici Malacky mal pre nedostatok personálu pôvodne skončiť 31. mája. Na jeho predĺžení do konca augusta sa nemocnica dohodla s Ministerstvom zdravotníctva SR v máji.