Urológ: Rakovina prostaty je denne diagnostikovaná asi šiestim mužom

Bratislava 25. októbra (TASR) - Rakovina prostaty je denne diagnostikovaná takmer šiestim mužom, každý deň jej podľahnú dvaja pacienti. Ak sa zachytí včas, je liečiteľná s 97-percentnou úspešnosťou. Na tlačovej besede o tom informoval urológ Martin Romančík v súvislosti s novembrovou iniciatívou Movember, ktorá upozorňuje na mužské zdravie a prevenciu rakoviny prostaty.



"Na Slovensku týmto ochorením trpí 9000 mužov, 2000 pacientov sa diagnostikuje ročne, 600 mužov zomrie ročne možno aj zbytočne," priblížil urológ. Preventívnu urologickú prehliadku pritom absolvuje len 15 percent mužov.



Urologické vyšetrenia by mal podľa odborníkov absolvovať každý muž nad 50 rokov. "Štandardne sa odporúčajú po 40. roku života a najmä rizikovým pacientom, ktorí majú napríklad nádor prostaty v rodine," doplnila urologička Lívia Lachkovičová s tým, že na prehliadku by mali muži chodiť každé tri roky. Prostata sa vyšetruje pohmatom, ale aj digitálnym rektálnym vyšetrením, ktoré je nebolestivé.



Romančík upozornil, že rakovina prostaty nemusí mať v počiatočnom štádiu žiadne príznaky. Ak sa s liečbou začne v úvode, dá sa vyliečiť. "U nás sa v podstate 12 percent rakoviny prostaty zachytí až v metastatickom štádiu, keď sa nedá vyliečiť," spresnil. Príznakmi pokročilejšieho štádia ochorenia môžu byť prímes krvi v moči, chudnutie, alebo chronická bolesť v dolnej časti chrbta.



Ozrejmil tiež, že zväčšená prostata nie je vždy signálom rakoviny. "Musíme tú prostatu vyšetriť pohmatom, my musíme zobrať onkomarkery, aby sme vylúčili to zhubné ochorenie, no a ak sa potvrdí teda nezhubné zväčšenie prostaty, tak môžeme ho liečiť, či už medikamentózne alebo chirurgicky," upresnil Romančík. Príznakom zväčšenej prostaty sú ťažkosti s močením, ktorými trpí až 50 percent mužov nad 60 rokov.