ÚRSO: Ceny elektriny a plynu môžu budúci rok vzrásť o 80 až 100 %

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov (domácnosti) v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti, v prípade tepla o vyše 40 %. Informoval o tom hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz.



Zlacnená elektrina z memoranda so Slovenskými elektrárňami, a. s., môže podľa jeho informácií zásadne minimalizovať dosahy trhových cien na domácnosti v prípade elektriny, avšak v prípade plynu obdobný cenovo primeraný zdroj zemného plynu absentuje.



Vysvetlil, že súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov, ako sú napríklad otázky okolo dodávok zemného plynu z Ruska do EÚ či vplyv vojenskej agresie Ruska na Ukrajine na globálnu ekonomiku.



"Trhové ceny energií sú v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné, čo vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií. Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien elektriny a plynu budú regulované ceny pre zraniteľných odberateľov výrazne vyššie ako v súčasnosti," povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.



Uvedené odhady podľa neho vychádzajú zo súčasne známych úrovní trhových cien energií, ktoré sú veľmi nestabilné. Z toho dôvodu je potrebné považovať vyššie uvedené za ilustratívny odhad dosahov, ktorý indikuje možný vývoj regulovaných cien energií na budúci rok.



Juris dodal, že skutočné dosahy na odberateľov budú známe v závere tohto roka po implementácii memoranda so Slovenskými elektrárňami a po ukončení relevantných cenových konaní. Úrad bude v najbližšom období dôsledne skúmať oprávnenosť nákladov a primeranosť ziskov regulovaných subjektov a využije všetky dostupné prostriedky na minimalizáciu dosahov na regulovaných odberateľov.