Uršula ovládne novú sériu hry Disney Lorcana uvedenú v máji 2024

Bratislava 20. marca (OTS) - Uršula prichádza na scénu v plnej sile v nove pripravovanej sérii zberateľskej kartovej hry Disney Lorcana, ktorá bude uvedena v máji 2024.Spoločnosť Ravensburger – oceňovaný vydavateľ hier, puzzle a hračiek usporiadala prvý živý prenos, počas ktorého oznámila nové prírastky do svojej mimoriadne populárnej série zberateľských kartových hier, ako aj novinky o pripravovanej súťaži, štvrtá sada zberateľskej kartovej hry, predstavuje ďalšie Disneyho postavy a rozširuje herné mechanizmy, pričom pokračuje v príbehu z prvých troch sád. Štvrtá sada bude uvedená na trh 17. mája 2024, najprv v miestnych herných obchodech a potom 31. mája 2024 v ďalších maloobchodných predajniach.V tejto novej sade je ľstivá a po moci túžiaca morská čarodejnica Uršula z dielne Disney, ktorú oslobodili z Ríše Illuminárov v druhej sade,, pripravená uskutočniť svoje plány a ovládnuť Lorcanu. Zastaviť ju dokážu len hráči s pomocou svojich oddaných glimmerov.prináša ďalšie série, obľúbené postavy a nové herné prvky. Odhalí viac z príbehu Lorcany a Iluminerov povolaných do tejto ríše.Zatiaľ čo ďalšie informácie o franšízach budú zverejnené neskôr, spoločnosť Ravensburger potvrdila príchod veľmi očakávaných postáv vrátane Bruna a zvyšku rodiny Madrigalovcov z disneyovského príbehu Encanto a ikonických postáv čarodejníckeho učňa Mickeyho a Yen Sida z Fantázie.Zberateľská sadaz kartovej hrybude obsahovať dva štartovacie balíčky s kombináciami ametystových a jantárových alebo zafírových a oceľových kariet (499,- Kč/19,99 EUR) a rozširujúce balíčky (149,- Kč/5,99 EUR). K dispozícii bude aj nová truhlica s pokladom Illumineers (1.199,- Kč/47,99 EUR) a herné príslušenstvo vrátane obalov na karty (249,- Kč/9,99 EUR), krabíc na balíčky (149,- Kč/5,99 EUR) a podložiek (499,- Kč/19,99 EUR). Všetky karty v tejto sade možno použiť na úpravu alebo modifikáciu existujúcich balíčkov zberateľskej kartovej hryalebo na hranie s predchádzajúcimi sadami The First Chapter, Rise of the Floodborn a Into the Inklands.Ilumineri na celom svete sa čoskoro budú môcť zúčastniť novej série súťaží s názvom Disney Lorcana Challenge. Disney Lorcana Challenge sa začína 25. mája a ponúkne hráčom možnosť vyhrať exkluzívne ceny vrátane rozšírenej umeleckej promo karty Dragon Fire pre všetkých účastníkov. Okrem toho môžu hráči získať ďalšie rozšírené umelecké verzie populárnych kariet z predchádzajúcich vydaní, ako napríklad Suddenly, Cinderella - Brave a Locika - Healing Gifted. Štyria najlepší hráči v každom kole získajú aj seriálovú rozšírenú umeleckú verziu Mickey Mouse - Brave Tailor. Súťaž Disney Lorcana Challenge bude spustená v Atlante v štáte Georgia v USA a v Lille vo Francúzsku. Súčasťou série budú aj sprievodné podujatia, ako napríklad turnaje Disney Villainous, ktoré sa budú konať na Gen Cone a PAX Unplugged v roku 2023. Podrobnosti o rozvrhu, pravidlách, vstupenkách a ďalšie aktuálne informácie nájdete na stránke Disney Lorcana Hra Disney Lorcana, ktorá prvýkrát vyšla v auguste 2023, je populárna zberateľská kartová hra odohrávajúca sa v zázračnom kráľovstve Lorcana. Hráči sa ujmú úlohy Iluminerov a pomocou magického atramentu privolajú tím Disneyho postavičiek, ktoré sa prejavujú tak, ako ich poznáme aj nepoznáme. Hra je navrhnutá tak, aby sa ju ľahko naučili nováčikovia a zároveň ponúkla strategickú hĺbku skúseným hráčom. Obsahuje originálne Disneyho kresby, ktoré si zberatelia zamilujú. Je vhodná pre začiatočníkov, skúsených hráčov zberateľských kartových hier a fanúšikov sveta Disney.Doteraz boli vydané tri sady zberateľských kartových hier Disney Lorcana – The First Chapter, Rise of the Floodborn a Into the Inklands. Ďalšie tri sady, vrátane Uršulinho návratu, vyjdú v roku 2024. Tento rok uvedieme na trh tiež úplne nový samostatný produkt: zberateľskú kartovú hru Disney Lorcana Gateway, ktorá ponúkne progresívny vzdelávací a herný zážitok navrhnutý tak, aby novým hráčom uľahčil vstup do hry a sveta zberateľských kartových hier. Spoločnosť Ravensburger v máji 2024 spustí v Severnej Amerike a Európe oficiálnu sériu súťaží pre zberateľskú kartovú hru Disney Lorcana s názvom Disney Lorcana Challenge.Tlačové materiály k zberateľskej kartovej hre Disney Lorcana nájdete tu