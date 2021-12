Ústavný súd: Časti zákona o ochrane verejného zdravia sú protiústavné

Košice 8. decembra (TASR) – Časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré sa týkajú karantény a izolácie, sú protiústavné. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd (ÚS) SR. Sčasti tak vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv SR Márie Patakyovej, ktorá žiadala o posúdenie ústavnosti niektorých zásahov do práv počas pandémie.



V nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia. Ide pritom o pozbavenie osobnej slobody. "Izolácia v zdravotníckom zariadení, prípadne v inom určenom zariadení v spojení s legálnou definíciou izolácie, ako aj absencia procesnoprávnych záruk osobnej slobody" viedli ÚS k záveru o nesúlade s ústavou. O rozhodnutí informovali predseda ÚS Ivan Fiačan a sudca spravodajca Martin Vernarský.



Za protiústavné označil ÚS aj napadnuté ustanovenia v častiach o karanténnych opatreniach. Podľa jeho zistení "právny poriadok pre prípad karantény ako pozbavenia osobnej slobody nedostatočne určuje zákonné medze uvedeného základného práva a neposkytuje náležité procesné záruky" vyplývajúce z ústavy a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.



V rozpore s ústavou sú taktiež ustanovenia, podľa ktorých ministerstvo zdravotníctva alebo úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďujú ďalšie "opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas". Podľa ÚS ide o nesúlad s ústavnými normami zakotvujúcimi požiadavky na určovanie medzí základných práv slobôd.



"Šírka formulácie oboch napadnutých ustanovení ('ďalšie opatrenia') neposkytuje potrebné záruky ochrany jednotlivca pred svojvoľnými zásahmi do základných práv a slobôd, čím určovanie medzí základných práv a slobôd vyhradené zákonodarnej moci neprípustne prenecháva podzákonnej normotvorbe," konštatoval v náleze ÚS.



ÚS nevyhovel navrhovateľke v časti, v ktorej napádala ustanovenie o uhrádzaní nákladov spojených s plnením povinností zákona, ako aj ďalších predpisov o ochrane verejného zdravia, tým, kto je nimi povinný.



"Dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu v Zbierke zákonov SR stratia účinnosť vykonávacie predpisy vydané na vykonanie nesúladných ustanovení, respektíve ich častí, zákona o ochrane verejného zdravia," uviedol Fiačan. Strata účinnosti neústavných ustanovení má právne účinky do budúcnosti, preto nezakladá náhradové nároky v dôsledku nariadených opatrení v minulosti.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR rozhodnutie Ústavného súdu SR berie na vedomie. "ÚVZ sa k nemu podrobnejšie vyjadrí až po tom, ako sa s rozhodnutím dôsledne oboznámi," zareagoval odbor komunikácie ÚVZ.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zareagovala, že zrušenie ustanovení by nemalo mať dosah na súčasnú právnu úpravu. "Budem mať záujem vedieť čo najskôr obsah, aby sme na to vedeli promptne zareagovať,“ podotkla.