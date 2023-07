Štatistika: ÚS dostal za polrok viac podaní, počet nevybavených klesol

Košice 24. júla (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR dostal v prvom polroku tohto roka 1595 návrhov a sťažností, čo je o 126 viac ako v rovnakom období minulého roku. Celkovo za uplynulý polrok ÚS vybavil 1752 podaní, pričom počet nevybavených podaní klesol medziročne o 163. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil ÚS.



"Každý z 13 sudcov vybavil od januára do júna 2023 v priemere 135 vecí," uviedla hovorkyňa ÚS Martina Ferencová. K 30. júnu ostalo nevybavených 829 podaní, z toho 22 bolo takých, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum ÚS.



ÚS v prvom polroku konštatoval porušenie sledovaných práv sťažovateľov v 337 nálezoch. V 219 prípadoch priznal sťažovateľom aj finančné zadosťučinenie, a to celkovo vo výške 694.600 eur.



V 239 nálezoch súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote. Ďalších 99 nálezov sa týkalo porušenia základných práv na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. V desiatich prípadoch išlo o porušenie základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť.



Finančné zadosťučinenie, ktoré spolu priznal ÚS sťažovateľom za prvý polrok, je o 97.250 eur viac ako v rovnakom období minulého roku.