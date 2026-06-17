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ÚS: Novela kompetenčného zákona nie je v rozpore s ústavou
Námietky smerovali aj voči skrátenej parlamentnej rozprave v kombinácii so skráteným legislatívnym konaním či nedokonalé, respektíve nevykonané prerokovanie návrhu novely v parlamentných výboroch.
Autor TASR
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Košice 17. júna (TASR) - Ústavný súd SR nevyhovel návrhom, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení novely tzv. kompetenčného zákona z roku 2024. Bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová a skupina opozičných poslancov napadli ako protiústavné zmeny pri menovaní a odvolávaní predsedov Štatistického úradu (ŠÚ) SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ich menovanie a odvolávanie prešlo z kompetencie hlavy štátu výlučne na vládu.
„Podradenie menovania a odvolávania predsedu ŠÚ a predsedu ÚDZS a vynechanie prezidenta z týchto ústavných aktov je v nesúlade s ústavou, ako aj s princípom deľby moci,“ uviedla pri podaní Čaputová. Argumentovala aj postavením a kompetenciou oboch úradov, ktoré podľa nej zaraďujú ich predsedov jednoznačne medzi vyšších štátnych funkcionárov.
Poslanci kritizovali aj zaradenie Slovenskej informačnej služby (SIS) a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) medzi ústredné orgány štátnej správy. Namietali aj zmeny pri licenciách na obchodovanie so zbraňami a výrobkami obranného priemyslu, ktorých vydávanie je po novom výhradne na stanovisku ministerstva obrany bez autorizácie ministerstva zahraničných vecí a SIS.
Námietky smerovali aj voči skrátenej parlamentnej rozprave v kombinácii so skráteným legislatívnym konaním či nedokonalé, respektíve nevykonané prerokovanie návrhu novely v parlamentných výboroch.
„Podradenie menovania a odvolávania predsedu ŠÚ a predsedu ÚDZS a vynechanie prezidenta z týchto ústavných aktov je v nesúlade s ústavou, ako aj s princípom deľby moci,“ uviedla pri podaní Čaputová. Argumentovala aj postavením a kompetenciou oboch úradov, ktoré podľa nej zaraďujú ich predsedov jednoznačne medzi vyšších štátnych funkcionárov.
Poslanci kritizovali aj zaradenie Slovenskej informačnej služby (SIS) a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) medzi ústredné orgány štátnej správy. Namietali aj zmeny pri licenciách na obchodovanie so zbraňami a výrobkami obranného priemyslu, ktorých vydávanie je po novom výhradne na stanovisku ministerstva obrany bez autorizácie ministerstva zahraničných vecí a SIS.
Námietky smerovali aj voči skrátenej parlamentnej rozprave v kombinácii so skráteným legislatívnym konaním či nedokonalé, respektíve nevykonané prerokovanie návrhu novely v parlamentných výboroch.