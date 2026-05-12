< sekcia Slovensko
ÚS odmietol sťažnosti v prípade záchrankového tendra z roku 2019
Rada ÚVO v decembri 2025 zamietla odvolanie VšZP v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. mája (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informoval o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na sociálnej sieti.
„Úrad pre verejné obstarávanie odmietnutie ústavných sťažností berie na vedomie. V prípade koná vo veci správneho deliktu v súlade s platnou legislatívou. Pre prebiehajúce správne konanie sa úrad k tejto veci nebude bližšie vyjadrovať,“ dodal.
ÚDZS a VšZP vo februári tohto roka podali ústavnú sťažnosť vo veci tzv. záchrankového tendra z roku 2019 proti postupu a rozhodnutiam ÚVO a Rady ÚVO.
Rada ÚVO v decembri 2025 zamietla odvolanie VšZP v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. Výberové konanie sa týkalo vydania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na 328 sídiel staníc (bodov) záchrannej zdravotnej služby. Rada ÚVO zastavila taktiež odvolanie ÚDZS.
„Úrad pre verejné obstarávanie odmietnutie ústavných sťažností berie na vedomie. V prípade koná vo veci správneho deliktu v súlade s platnou legislatívou. Pre prebiehajúce správne konanie sa úrad k tejto veci nebude bližšie vyjadrovať,“ dodal.
ÚDZS a VšZP vo februári tohto roka podali ústavnú sťažnosť vo veci tzv. záchrankového tendra z roku 2019 proti postupu a rozhodnutiam ÚVO a Rady ÚVO.
Rada ÚVO v decembri 2025 zamietla odvolanie VšZP v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. Výberové konanie sa týkalo vydania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na 328 sídiel staníc (bodov) záchrannej zdravotnej služby. Rada ÚVO zastavila taktiež odvolanie ÚDZS.