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ÚS poskytne prezidentovi výklad ústavy v súvislosti s menovaním Kuffu
Prezident sa obrátil na ÚS, aby sa vyriešila otázka, či má právo odmietnuť v odôvodnených prípadoch návrh predsedu vlády na vymenovanie konkrétneho ministra.
Autor TASR
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Košice 18. novembra (TASR) - Ústavný súd SR v stredu prijal návrh prezidenta SR Petra Pellegriniho na výklad ústavy v súvislosti s návrhom na menovanie Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Prezident sa obrátil na ÚS, aby sa vyriešila otázka, či má právo odmietnuť v odôvodnených prípadoch návrh predsedu vlády na vymenovanie konkrétneho ministra.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.