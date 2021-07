ÚS pozastavil rozsudok NS v spore o kataster pozemkov pod U. S. Steel

Košice 16. júla (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR odložil vykonateľnosť minuloročného rozsudku Najvyššieho súdu (NS) SR, podľa ktorého pozemky pod oceliarňami U. S. Steel Košice nepatria do katastra mesta Košice, ale obce Sokoľany v okrese Košice-okolie. V dlhoročnom spore ÚS zároveň prijal ústavnú sťažnosť mesta Košice v celom rozsahu na ďalšie konanie.



Na neverejnom zasadnutí 29. júna tak rozhodol druhý senát ÚS. Ako informoval ÚS, vykonateľnosť rozsudku NS „odkladá do právoplatného skončenia konania vo veci samej“.



Sporné územie je veľké zhruba 700 hektárov. Od výsledku sporu, ktorý sa ťahá už 24 rokov, závisí, komu majú železiarne platiť daň z nehnuteľností. Sokoľany si celkovo môžu prilepšiť o približne 700.000 eur ročne, naopak, Košice s vyššími daňovými sadzbami by získali zhruba 1,6 milióna eur.



Rozhodnutie ÚS privítalo mesto Košice, ktoré aj navrhovalo odklad vykonateľnosti napadnutého rozsudku NS. „Ústavnú sťažnosť voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktorý v novembri minulého roka rozhodol v náš neprospech, sme podali z dôvodu, že sme presvedčení o tom, že sporné územie prináleží do katastra mesta Košice,“ uviedol v piatok pre TASR hovorca košického magistrátu Vladimír Fabian. Podľa stanoviska mesta o pričlenení daného územia ku Košiciam rozhodli v roku 1979 vtedajšie orgány štátnej správy v súlade s platnými právnymi predpismi. „Vzhľadom na odklad vykonateľnosti mesto Košice bude iniciovať, aby spomínané územie o rozlohe 700 hektárov bolo v katastri nehnuteľností opäť zapísané ako súčasť územia mesta Košice. Zároveň na základe platnej legislatívy až do momentu právoplatného rozhodnutia sporu medzi mestom Košice a obcou Sokoľany (čo sa týka určenia priebehu hranice) je správcom dane z nehnuteľností mesto Košice,“ konštatoval hovorca.



O pričlenení časti katastrálneho územia bývalého okresu Košice-vidiek k východoslovenskej metropole rozhodol v roku 1979 vtedajší Okresný národný výbor Košice-vidiek a následne aj Krajský národný výbor pre výstavbu Východoslovenských železiarní. Sokoľany, ktoré boli v tom čase časťou obce Hutníky, neskôr argumentovali, že sa tak stalo bez súhlasu dotknutých obcí. Samospráva obce sa pozemkov domáha od roku 1997 na základe reštitučného zákona. Katastrálny úrad potvrdil vrátenie pozemkov do katastra Sokolian, čo však mesto súdne napadlo. Podľa verdiktu košického krajského súdu z roku 2019 obec Hutníky súhlasila s územnými zmenami, iný rozsudok následne vydal NS. V spore už v minulosti rozhodoval aj ÚS.