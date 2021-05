Ústavný súd: Predĺženie volebného moratória na 50 dní je protiústavné

Košice 26. mája (TASR) – Zákaz zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami nie je v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR. Ten už v decembri 2019 pozastavil účinnosť tohto ustanovenia v zákone o volebnej kampani s tým, že platí skorší právny stav, teda 14-dňové moratórium na volebné prieskumy.



Predĺženie moratória na 50 dní napadla na ÚS prezidentka SR Zuzana Čaputová. Podľa rozhodnutia ÚS nie je v súlade s ústavou ani Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.



ÚS informoval, že odo dňa vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov SR zaniká pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu a zároveň sa obnovuje platnosť a účinnosť paragrafu 17 zákona o volebnej kampani „v znení platnom a účinnom do 3. decembra 2019“. Platí tak pôvodné 14-dňové moratórium.



Parlament schválil predĺženie moratória koncom roka 2019. Bývalý šéf Národnej rady (NR) SR Andrej Danko v minulosti pre TASR povedal, že 50-dňové moratórium nechcel. Podľa jeho slov túto lehotu presadil predseda Smeru-SD Robert Fico. Tvrdil, že z jeho strany to bol ústupok. Dotknúť sa to malo parlamentných volieb v roku 2020.



Na problematickosť predĺženia moratória zo 14 na 50 dní hneď po schválení zmeny v parlamente upozorňovala aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Ombudsmanka poukázala aj na to, že zákon predstavuje hrozbu pre parlamentné voľby v roku 2020.