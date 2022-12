Súd rozhodol o porušení práva Haščáka s jeho listami počas väzby

Košice 29. decembra (TASR) – Úrad špeciálnej prokuratúry SR porušil základné právo Jaroslava Haščáka na inú právnu ochranu. Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR. Špeciálna prokuratúra je povinná nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 707 eur.



Haščákova sťažnosť sa týkala kontroly a zadržiavania jeho korešpondencie v súvislosti s kolúznou väzbou, v ktorej bol od 4. decembra 2020 do 7. januára 2021. Finančník sa sťažoval, že listy, ktoré v ústave na výkon väzby odovzdal na prepravu, boli podrobené kontrole až takmer dva mesiace po jeho prepustení z väzby a odovzdané na poštovú prepravu až 12. marca 2021. Argumentoval, že obmedzenie základných práv vo väzbe vrátane možnosti orgánov činných v trestnom konaní nahliadať do korešpondencie obvineného je spojené výlučne s trvaním väzby. Na ÚS sa sťažoval na postup špeciálnej prokuratúry voči jeho žiadostiam a sťažnostiam v tejto veci.



ÚS rozhodol o ústavnej sťažnosti 11. októbra. "Postup špeciálnej prokuratúry, ktorý predchádzal vydaniu napadnutého upovedomenia, je potrebné považovať za ústavne neakceptovateľný, porušujúci jeho právo na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Vydaniu napadnutého upovedomenia totiž predchádzalo nekonanie o žiadosti sťažovateľa o preskúmanie postupu policajta v relevantnom čase (nie jeho zavinením), keď jeho obvinenie bolo ešte aktuálne," uviedol súd.



Finančníka vyšetrovateľ obvinil z podplácania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Jeho obvinenie súvisiace s kauzou Gorila zrušil generálny prokurátor SR Maroš Žilinka 31. augusta 2021.