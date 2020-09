Ústavný súd rozhoduje o súhlase na vzatie do väzby sudcu

Košice 15. septembra (TASR) – Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v utorok rozhoduje o žiadosti generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcu. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová. Súvisieť to má s pondelkovou (14. 9.) akciou Plevel.



„Predseda ÚS SR Ivan Fiačan zvolal neverejné zasadnutie pléna so začiatkom o 16.30 h. Aktuálne nie je možné predpokladať, ako dlho potrvá zasadnutie pléna Ústavného súdu a ako Ústavný súd o predmetnej žiadosti rozhodne,“ uviedla Ferencová s tým, že uvedená žiadosť bola podaná v utorok o 14.15 h. O priebehu zasadnutia a prijatom rozhodnutí pléna bude ÚS SR verejnosť informovať na brífingu. Sudcom spravodajcom je sudkyňa Jana Laššáková.



Akcia s krycím názvom Plevel súvisí s korupčnou trestnou činnosťou. Počas nej Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala päť osôb vrátane predsedníčky Krajského súdu Žilina, sudcu Okresného súdu Žilina, ktorý má aktuálne pozastavený výkon funkcie sudcu, a jedného emeritného sudcu Krajského súdu Žilina.