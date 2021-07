Ústavný súd SR pozastavil júlovú vyhlášku ÚVZ o režime na hraniciach

Košice 14. júla (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá od 9. júla stanovila povinnosť karantény okrem výnimiek pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. O rozhodnutí z utorkového zasadnutia pléna ÚS informovala v stredu jeho hovorkyňa Martina Ferencová.



ÚS zároveň obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky ÚVZ z júna, ktorá pri karanténnych opatreniach pri vstupe na Slovensko rozlišuje krajiny podľa cestovateľského semaforu na zelené, červené a čierne.



Júlovú vyhlášku napadla na ÚS opozičná strana Smer-SD s tým, že podľa nej takýto právny predpis diskriminuje nezaočkovaných v uplatňovaní ich ústavného práva na slobodu pohybu a pobytu a práva na slobodný vstup na územie SR. Zároveň argumentovala, že diskriminuje tzv. pendlerov v uplatňovaní ústavného práva na prácu.



ÚS prijal návrh 31 opozičných poslancov parlamentu na ďalšie konanie v celom rozsahu, o samotnom súlade vyhlášky s Ústavou SR bude ešte rozhodovať.



Vyhláška ÚVZ reagovala na vládnu aktualizáciu cestovného semafora. Pre nezaočkovaných okrem výnimiek určila povinnosť nastúpiť do 14-dňovej karantény s možným ukončením skôr s negatívnym RT-PCR testom. Karanténu okrem očkovaných vyňala napríklad pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemal povinnú karanténu. Netýkala sa ani ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov, povolaní, ktoré mali výnimku aj predtým, či prechádzajúcich, ako posádky lietadiel, vlakov, vodiči nákladných vozidiel či pracovníci pohrebnej služby. Pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní, určila do 1. septembra iný režim. Karanténa sa na nich nevzťahovala, ak mali potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako sedem dní.