Ústavný súd súhlasil s väzbou pre Moniku J. a štyroch ďalších sudcov

Košice 13. marca (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok (12. 3.) súhlasil s väzbou pre bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti za Smer-SD Moniku J. a ďalších štyroch sudcov, ktorí sú obvinení z korupčných trestných činov. Ide o Zuzanu M., Denisu C., Eugena P. a Richarda M. Potvrdil to v piatok ÚS s uvedením ich mien.



Korupčná kauza súvisí so správami, ktoré polícia našla v telefóne podnikateľa Mariána K. O súhlas s väzbou žiadal generálny prokurátor pre celkovo 13 obvinených sudcov, v prípade ôsmich z nich ÚS potrebný súhlas nedal.



"U tých sudcov, u ktorých nebol daný súhlas, rozhodnutie ústavného súdu znamená, že sú aj naďalej stíhaní, len nie väzobne," uviedol po štvrtkovom zasadaní pléna ÚS jeho predseda Ivan Fiačan. ÚS v kompletnom zložení rozhodoval tajným hlasovaním o každom obvinenom sudcovi zvlášť. "U ôsmich sudcov súd nevidel ústavnoprávne dôvody na udelenie súhlasu na vzatie do väzby. V tomto smere zrejme nebola žiadosť generálneho prokurátora dostatočne presvedčivá," konštatoval Fiačan. Pripomenul, že o vzatí do väzby musí rozhodnúť Špecializovaný trestný súd (ŠTS).



Sudcov zadržali policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v stredu (11.3.) ráno. Okrem Moniky J., ktorá je sudkyňou Krajského súdu (KS) Bratislava s dočasne pozastaveným výkonom funkcie, ide o podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) poverenú jeho vedením Jarmilu U., ďalej sudcov KS v Bratislave Eugena P., Richarda M., Andreu H. a Ľuboša S. a sudcov bratislavských okresných súdov Zuzanu M., Denisu C., Dušana S., Katarínu B., Gabrielu B., Angelu B. a Davida L.