ÚSTAVNÝ SÚD: Vládou predĺžený núdzový stav je v súlade s ústavou

Košice 31. marca (TASR) – Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní a prijatých opatreniach zo 17. marca je v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR. Predseda ÚS Ivan Fiačan zároveň potvrdil, že právny stav sa verdiktom súdu nemení.



Vládne uznesenie o predĺžení núdzového stavu pre pandémiu COVID-19 napadla na ÚS opozičná strana Smer-SD a jeho časti s prijatými opatreniami aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. ÚS musel vo veci rozhodnúť do desiatich dní od doručenia návrhu, teda do štvrtka 1. apríla. ÚS oba návrhy minulý týždeň spojil na spoločné konanie a zároveň ich prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.



Podľa záveru ÚS na celom území Slovenska je prítomná hrozba epidémie a v dôsledku toho je prítomné aj ohrozenie života a zdravia osôb. "Ústavný súd je toho názoru, že vláda preto disponovala náležitým skutkovým stavom pre prijatie napadnutého uznesenia a disponovala aj náležitým právnym základom, ktorý vyplýva z ústavného zákona o bezpečnosti štátu," uviedol sudca spravodajca Martin Vernarský.



Aj v prípade podania generálneho prokurátora, ktorý mal zásadné námietky voči povinnému celoplošnému antigénovému testovaniu či zákazu cestovania do zahraničia na rekreačné účely, ÚS potvrdil ústavnosť opatrení. "Ústavný súd dospel k názoru, že výlučným, jediným kritériom pre posudzovanie obmedzení základných práv a slobôd v čase núdzového stavu je ich nevyhnutnosť vo vzťahu k závažnosti hrozby, ktorej čelíme, a toto kritérium zavedené obmedzenia spĺňajú," povedal Vernarský.



K nálezu pripojili čo do výroku a odôvodnenia odlišné stanoviská sudcovia ÚS Jana Laššáková, Miroslav Duriš a Peter Straka.