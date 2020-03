Zasadnutia Ústavného súdu sa pre hrozbu koronavírusu dočasne nekonajú

Košice 17. marca (TASR) – Situácia s výskytom nového koronavírusu v krajine má vplyv aj na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorého činnosť je obmedzená od pondelka 16. marca do 27. marca. Zasadnutia senátov a pléna ÚS sa dočasne nekonajú. Sudcovia ÚS v rámci opatrení pracujú mimo košického sídla súdu. Pre TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



"Detašované pracovisko v Bratislave bude zatvorené. Podávať sťažnosti a návrhy osobne bude možné len v podateľni v Košiciach, ktorá bude v uvedenom období počas pracovných dní otvorená od 8:00 do 11:00," uviedla hovorkyňa. K obmedzeniu činnosti došlo v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu SR a hlavného hygienika SR.



Mimo sídla ÚS pracuje i väčšina zamestnancov jeho kancelárie. "Zamestnanci, ktorým to druh práce dohodnutý v pracovnej alebo služobnej zmluve z prevádzkových dôvodov neumožňuje, budú na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu vykonávať prácu v priestoroch ústavného súdu," doplnila Ferencová.



Na rozhodnutie ÚS okrem iného aktuálne čakajú aj dve sťažnosti na februárové voľby do Národnej rady (NR) SR, ktoré podali koalícia PS-Spolu a strana Vlasť, ako aj ďalších päť volebných sťažností, ktoré podali fyzické osoby. Podľa zákona ÚS rozhodne o návrhu na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do 90 dní od jeho doručenia.