Ústavný súd zatiaľ nerozhodol o ústavnosti prorodinného balíčka

Košice 9. novembra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR zatiaľ nerozhodol o otázke ústavnosti častí tzv. prorodinného balíčka, ktorý Národná rada (NR) SR v júni opätovne schválila aj po vetovaní hlavou štátu. Po stredajšom verejnom pojednávaní súd ďalší termín v tejto veci neurčil. Oznámil to predseda ÚS Ivan Fiačan.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová na ÚS napadla sporné časti balíčka z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa. V podaní okrem procesných výhrad, ako sú nedostatky v legislatívnom procese, uvádzala aj hmotnoprávne výhrady. Deklaruje, že návrh podala nie preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc.



Prijatý balíček je podľa nej protiústavný z troch dôvodov. Argumentuje, že prijatý bol v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod. Obsahom zákona sa pritom mali porušiť ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. Zároveň upozornila, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.



Zástupca NR SR a predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) na pojednávaní poukázal na to, že parlament v utorok (8. 11.) schválil niektoré zákonné zmeny. Týkajú sa nastavenia vhodnejšieho postupu postihovania záškoláctva žiakov, čo reaguje i na výhradu prezidentky. Ďalšou zmenou je posun účinnosti zavedenia tzv. krúžkovného z 1. januára 2023 na 1. január 2025.



"Verím, že zostane zachovaná doterajšia judikatúra ÚS, ktorá umožní, aby sme vedeli doručiť pomoc rodinám s deťmi od nového roka tak, ako sme to schválili v rodinnom balíku v júni v parlamente," povedal Vetrák novinárom. Nesúhlasí, že by došlo k porušeniu princípov ústavnosti.



Právny zástupca prezidentky Peter Kubina potvrdil výhrady hlavy štátu, ktoré na súde argumentoval. Nerátal s tým, že ÚS vyhlási rozhodnutie už v stredu. "Očakával by som, že do nejakého mesiaca by sa to mohlo uskutočniť," povedal Kubina.