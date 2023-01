ÚS zistil pri odmietnutí nahradenia väzby sťažovateľa porušenie práv

Košice 27. januára (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol o porušení základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť sťažovateľa, ktorý bol uznesením Okresného súdu Nitra v spojení s uznesením krajského súdu vlani vzatý do väzby. V prípade išlo o zamietnutie jeho žiadosti o nahradenie väzby niektorým z miernejších inštitútov.



Ako uvádza ÚS, jeho žiadosť zamietol okresný súd a následnú sťažnosť ako nedôvodnú aj krajský súd. Sťažovateľova manželka pritom ponúkla finančné prostriedky pre účely zloženia peňažnej záruky ako prostriedku nahradzujúceho väzbu. Tieto financie si požičala od matky sťažovateľa na základe zmluvy o pôžičke. Okresný súd v tejto súvislosti argumentoval, že nepovažoval za preukázanú legalitu pôvodu predmetných peňažných prostriedkov. "Všeobecné súdy týmto svoju argumentačnú schému postavili do polohy prezumpcie nezákonnosti finančnej čiastky mienenej na zaplatenie peňažnej záruky. Podľa názoru Ústavného súdu paušálne formulovaný hodnotiaci záver všeobecného súdu vychádzajúci z prezumpcie nezákonnosti finančnej čiastky mienenej na zaplatenie peňažnej záruky ako náhrady väzby a vyžadovanie unesenia bremena preukazovania jej zákonného pôvodu sťažovateľom, resp. trestne nestíhanou osobou ponúkajúcou peňažnú záruku nie sú bez primeraného dôkazného základu ústavne akceptovateľné," konštatoval ÚS.



Všeobecné súdy popritom nenahradili sťažovateľovu väzbu niektorým z miernejších inštitútov aj s poukazom na jeho nekritický postoj k veci. Uvedený argument podľa ÚS vyvoláva dojem, že obmedzenie sťažovateľa na osobnej slobode by malo byť legitimizované v podstate tým, že sťažovateľ popiera vinu zo skutku, ktorý sa mu dáva za vinu. "Ak by Ústavný súd doviedol posolstvo tejto myšlienky všeobecného súdnictva do dôsledkov, nahradenie väzby by nebolo možné v žiadnej veci, v ktorej obvinený popiera vinu. Takéto obmedzenie sťažovateľa na osobnej slobode považuje ústavný súd za ústavne neakceptovateľné," uviedol ÚS. Uznesenie Krajského súdu v Nitre ÚS zrušil a sťažovateľovi priznal právo na náhradu trov konania.