R. Fico vzdal v USA úctu seržantovi Strenkovi pôvodom zo Slovenska

Washington 21. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok počas pracovnej cesty v USA vzdal úctu Michalovi Strenkovi, rodákovi z rusínskej obce Jarabina, ktorý ako veliteľ skupiny námorných pešiakov v marci 1945 vztýčil počas bojov na kopci Suribači na japonskom ostrove Iwo Džima americkú vlajku. Fico sa pred pamätníkom americkej námornej pechoty v Arlingtone poďakoval americkým vojakom za podiel na porážke fašizmu. Premiér o tom v piatok informoval na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.



"Takmer presne pred 80 rokmi, 23. februára 1945, vznikla ikonická fotografia vztyčovania americkej vlajky na tichomorskom ostrove Iwo Jima. Na fotografii je zachytený aj Slovák Michal Strenk, ktorý velil oddielu námornej pechoty, poverenému vztýčiť vlajku na znak víťazstva," napísal Fico a dodal, že seržant Strenk zahynul v bojoch 1. marca 1945.



Fico podľa vlastných slov vzdal úctu Strenkovi pred pamätníkom v Arlingtone, ktorý vznikol na základe spomínanej fotografie.



Premiér tiež uviedol, že nesmieme zabúdať na to, že najväčšie obete pri porážke nacistického Nemecka podľa neho priniesli národy bývalého Sovietskeho zväzu a vojaci Červenej armády.



"Najkrajšou oslavou 80. výročia víťazstva nad fašizmom by bolo ukončenie nezmyselného zabíjania Rusov a Ukrajincov na Ukrajine," dodal predseda vlády.



Seržant americkej námornej pechoty Mike Strank bol slovenský prisťahovalec z Jarabiny v okrese Stará Ľubovňa. Do histórie 2. svetovej vojny sa Strank zapísal tým, že ako veliteľ skupiny námorných pešiakov v marci 1945 vztýčil počas bojov na kopci Suribači na japonskom ostrove Iwo Džima americkú vlajku. Vojnový reportér AP vtedy ich čin zachytil kamerou a obraz obletel celý svet. Objavil sa v novinách, časopisoch a na 150 miliónoch známok. Stvárnili ho aj do podoby bronzového monumentu na americkom národnom cintoríne Arlington pri Washingtone, kde pochovali aj z japonského ostrova prevezené Strankove pozostatky.



Pôvodným menom Michal Strenk sa narodil 10. novembra 1919 v rusínskej obci Jarabina na hornom Spiši. Otec Vasiľ sa v roku 1920 vysťahoval do pennsylvánskeho mestečka Franklin. O dva roky prišla za ním manželka Marta s malým Michalom, z ktorého sa stal Mike. Rodinu slovenských prisťahovalcov Strenkových navštívil svojho času aj americký prezident Harry Truman.