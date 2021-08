USA plánujú od 20. septembra podávať tretiu dávku vakcín proti covidu

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Washington 18. augusta (TASR) - Spojené štáty začnú na budúci mesiac distribuovať tretie dávky očkovacích látok proti covidu, pretože nové dáta ukazujú, že ochrana proti ochoreniu sa časom zhoršuje. Oznámili to v stredu v spoločnom vyhlásení vrcholní predstavitelia amerických zdravotníckych úradov. Informovali o tom agentúry AP a AFP." píše sa v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali šéfka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyová, zástupkyňa Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) Janet Woodcocková, hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci a predstavitelia ďalších inštitúcií." píše sa ďalej v dokumente.Americké úrady chcú začať podávať tretie dávky vakcín od 20. septembra. Nárok na ne budú mať tí občania, ktorí boli úplne zaočkovaní látkami od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna pred ôsmimi a viac mesiacmi." budú pravdepodobne potrebovať aj tí, ktorí boli zaočkovaní vakcínami od firmy Johnson & Johnson. V tomto prípade ale odborníci čakajú na ďalšie dáta. Formálne odporúčanie by mohlo prísť podľa agentúry AP v nasledujúcich týždňoch.Novú očkovaciu stratégiu musia ešte oficiálne odobriť FDA a CDC. Podľa televízie CNBS budú predstavitelia týchto inštitúcií o téme podrobnejšie hovoriť počas stredajšej tlačovej konferencie v Bielom dome. Americký prezident Joe Biden by sa mal k záležitosti vyjadriť po spomínanom brífingu. Novinárom to oznámil Biely dom.