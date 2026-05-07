Ušakov: Putin a Fico budú rokovať o stave bilaterálnej spolupráce
Západné sankcie podľa Ušakova negatívne ovplyvňujú obchodné vzťahy medzi krajinami, najmä kvôli európskym obmedzeniam na dodávky energie z Ruska.
Autor TASR
Moskva 7. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a slovenský premiér Robert Fico budú v sobotu v Moskve rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce. Uviedol to vo štvrtok Putinov poradca Jurij Ušakov, píše TASR podľa správy agentúry Interfax.
„Na nadchádzajúcom stretnutí plánujeme diskutovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce v rôznych oblastiach a vymeniť si pohľady na aktuálne otázky medzinárodnej agendy. Rusko a Slovensko sú zaviazané rozvíjať konštruktívny dialóg a presadzujú implementáciu existujúcich dohôd v oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol poradca ruského prezidenta.
Západné sankcie podľa Ušakova negatívne ovplyvňujú obchodné vzťahy medzi krajinami, najmä kvôli európskym obmedzeniam na dodávky energie z Ruska. „Rusko zostáva spoľahlivým dodávateľom energie, čo významne prispieva k zlepšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedol.
Putinov poradca spomenul aj implementáciu dlhodobých dohôd medzi ruskou firmou Gazprom a Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) o dodávkach plynu, ako aj dohodu medzi ruským Transnefťom a slovenským Transpetrolom o dodávkach ropy cez ropovod Družba.
Ušakov predtým potvrdil, že Fico bude s Putinom rokovať v sobotu, tak ako to slovenský premiér avizoval v pondelok počas summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v arménskom Jerevane. Okrem Fica sa na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Bieloruska, Laosu, Malajzie, bosnianskej Republiky srbskej a Abcházska a Južného Osetska.
