Ušakov: Putin sa plánuje v Číne stretnúť s Ficom
Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však neposkytol.
Autor TASR
Tchien-ťin 31. augusta (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin sa na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť so slovenským premiérom Robertom Ficom. Uviedol to v nedeľu Putinov poradca Jurij Ušakov, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry TASS.
„Takéto stretnutie je plánované,“ povedal Ušakov v odpovedi na otázku novinára Alexandra Junaševa.
Slovenský premiér sa má v stredu v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. Výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii, uviedla agentúra AFP.
Putin a Fico sa naposledy stretli v máji tohto roka v Moskve na oslavách konca druhej svetovej vojny v Európe.
