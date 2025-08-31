Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. august 2025Meniny má Nora
< sekcia Slovensko

Ušakov: Putin sa plánuje v Číne stretnúť s Ficom

.
Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico (SMER-SD). Foto: TASR – Jakub Kotian

Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však neposkytol.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tchien-ťin 31. augusta (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin sa na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť so slovenským premiérom Robertom Ficom. Uviedol to v nedeľu Putinov poradca Jurij Ušakov, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry TASS.

Takéto stretnutie je plánované,“ povedal Ušakov v odpovedi na otázku novinára Alexandra Junaševa.

Podrobnosti o témach stretnutia ani jeho termíne však neposkytol.

Slovenský premiér sa má v stredu v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. Výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii, uviedla agentúra AFP.

Putin a Fico sa naposledy stretli v máji tohto roka v Moskve na oslavách konca druhej svetovej vojny v Európe.
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia