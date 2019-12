VODIČI POZOR: Úsek D1 Prešov – Lemešany na niekoľko hodín uzavreli

Prešov 26. decembra (TASR) - Úsek D1 Prešov – Lemešany v smere z Prešova do Košíc je vo štvrtok do 14.00 h uzavretý. Dôvodom je oprava zvodidiel. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti.



Ako uvádza, vodiči sú presmerovaní na cestu 1/20 Haniska – Ličartovce. Premávka v smere z Košíc do Prešova nie je obmedzená.



Polícia pripomína, že k poškodeniu zvodidiel došlo nedávno pri dopravnej nehode kamiónu.