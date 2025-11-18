< sekcia Slovensko
Uskutoční sa podujatie v rámci prevencie týrania a zneužívania detí
Zároveň spoločné bubnovanie s verejnosťou bude pred Starou tržnicou v Bratislave v čase od 10.00 do 11.00 h.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - V stredu (19. novembra) sa po celom Slovensku uskutoční 12. ročník podujatia Bubnovačka pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. V utorok o tom informovalo Národné koordinačné stredisko (NKS) pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch, ktoré patrí pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
„V čase od 10.00 do 11.00 h sa opäť rozozvučia bubny a všetko, na čo sa dá bubnovať, v mestách a obciach po celom Slovensku a Česku. Očakáva sa, že do tejto iniciatívy sa zapojí viac ako 330.000 detí a dospelých, ktorí sa symbolickým bubnovaním rozhodnú upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím,“ uviedlo MPSVR. Zároveň spoločné bubnovanie s verejnosťou bude pred Starou tržnicou v Bratislave v čase od 10.00 do 11.00 h.
Podujatie vzniklo pred 12 rokmi v Nitre a zameriava sa na tému násilia páchaného na deťoch. Tento rok sa bubnovanie uskutoční vo vyše 1280 mestách a obciach, pričom záujem o túto tému podľa rezortu práce stále rastie.
Novinkou je tento rok aj online minihra Bubnovačka na webovej stránke https://bubnuj.sk/, do ktorej sa môžu ľudia zapojiť virtuálne. Kliknutím na bubienky môže každý hráč získať skóre počas 30 sekúnd a automaticky tak prispieť k celkovému počtu zapojených. Hru je možné spustiť na mobile, tablete aj počítači.
